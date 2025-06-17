В материале Кино 24 можно прочитать больше о фильме. Узнайте детали сюжета и смотрите трейлер онлайн.

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О чем сюжет фильма "Буча"

Фильм основан на реальной биографии волонтера Константина Гудаускаса, который является литовским евреем по происхождению и гражданином Казахстана. Он поселяется в городе Буча, которое после начала большой войны в Украине стало одним из трагических символов российской агрессии. После 24 февраля 2022 года Константин находит свою отвагу действовать там, где многие даже не решаются появиться.

"Буча": смотрите онлайн трейлер фильма

Благодаря своему гражданству он получает возможность пересекать линию фронта, въезжая и выезжая с временно оккупированных территорий, которые контролируют российские войска. Он рискует своей жизнью и отправляется в эти зоны, чтобы спасать гражданских украинцев.

В течение этих всех миссий Константину удалось эвакуировать 203 мирных жителя, среди которых женщины, дети и пожилые люди. Он становится свидетелем всех ужасов войны, массовых убийств, мародерства, пыток, изнасилований и другого, на что способны российские военные.

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