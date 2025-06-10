А теперь фильм доступен для просмотра онлайн. В материале Кино 24 расскажем, где можно посмотреть ленту онлайн в свободном доступе.

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Где смотреть фильм "Раша гудбай" онлайн

Известно, что лента "Раша гудбай" наделала немало шума в соцсетях. Некоторые поддерживают идею фильма, а некоторые считают такое позиционирование неуместным в нынешних реалиях. Кстати, мы собрали подборку отзывов на фильм "Раша Гудбай". Смотрите комментарии по ссылке.

По сюжету фильма, украинка, которая 10 лет жила в оккупации, – одна из тех, кому промыли мозги. Она сама стала носителем больных идей и распространяет фейки об Украине. Но из-за неожиданных обстоятельств героиня вместе с сыном внезапно попадает на Запад Украины. Именно там реальность переворачивает ее мир с ног на голову.

"Раша гудбай": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, ленту можно посмотреть онлайн на Megogo.net.

Если вы не были в кино и не просматривали "Раша гудбай" на большом экране, можете сделать это и составить собственное мнение о фильме.