Одну из ролей в фильме сыграла украинская актриса Слава Красовская. В материале 24 Канала со ссылкой на интервью рассказываем потрясающие подробности о закулисье съемок скандального "Раша гудбай".

Советуем 3 культовые приключенческие фильмы, которые вдохновляют на настоящие свершения

Что сказала Слава Красовская о фильме "Раша гудбай"?

Как выяснилось, сначала Слава Красовская пробовалась на главную роль, которую впоследствии получила Екатерина Варченко. Во время чтения сцен для проб у Красовской сразу возникли опасения относительно сюжета: она волновалась, чтобы история не выглядела как рассказ о "хорошей сепаратистке".

Актриса просила своего агента договориться о том, что в случае ее утверждения она согласится только при условии, что заранее получит полный финальный сценарий. Если бы в нем были моменты, которые вызвали бы у нее смешанные чувства, она хотела иметь возможность обсудить их со сценаристами. В итоге ей предложили другую роль.

Было сложно и немного дискомфортно. Я расслабилась, когда получила другую роль. Однако сам фильм мне не понравился,

– говорит Слава.

"Раша гудбай": смотрите онлайн трейлер фильма

Актриса призналась, что считает подход режиссера к работе абсолютно неприемлемым и непрофессиональным. По ее мнению, в такой атмосфере невозможно ожидать качественного результата.

В такой атмосфере невозможно надеяться на хороший качественный результат, и я это поняла еще во время съемок – что дела не будет. К сожалению, когда я посмотрела фильм, так оно и получилось. Режиссер не давал заданий, ни разу не объяснил, что именно хочет от актера; он просто показывал, как надо играть,

– отметила Красовская.

Красовская отметила, что режиссер не давал четких задач и ни разу не объяснил, чего именно хочет от актеров. Вместо этого он просто показывал, "как надо играть", и делал это, по ее мнению, слишком наигранно, преувеличенно и экзальтированно.

В конце концов, Слава призналась, что считает свою игру неудачной, ведь в кадре выглядела очень зажатой из-за таких условий работы.

Кто еще сыграл в фильме "Раша гудбай"?