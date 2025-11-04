Слава Красовская – украинская актриса театра, кино и дубляжа. Вы точно видели ее в таких сериалах, как "Женский доктор. Новая жизнь", "Крепостная", "Раша гудбай" и многих других.

Сейчас Слава работает над новым украинским фильмом под названием "Лютый привет". Эксклюзивно в интервью 24 Канала читайте о ее работе в сериале "Женский доктор", разочарование из-за фильма "Раша гудбай", скандалы в сети и мысли о женской мобилизации.

О сериале "Женский доктор. Новая жизнь"

Ваша экранная пара с Тарасом Цимбалюком очень полюбилась зрителям. В то же время украинцы расстроены из-за небольшого количества эпизодов в 3 сезоне сериала "Женский доктор". Стоит ли ожидать продолжения?

На данный момент у меня нет никакой информации о продолжении сериала "Женский доктор". Мне кажется, что история завершилась логично, и в ней поставлена точка. Но актеры не могут знать всех планов продюсеров и сценаристов. В моей карьере были разные случаи. Поэтому стопроцентно ничего никогда невозможно спрогнозировать.

В "Женском докторе" у вас был еще один непревзойденный партнер – ваша собака. Как удалось "приручить" любимца на съемочной площадке?

О своей собаке Оскаре я шутила на съемочной площадке: "Как преподаватель актерского мастерства могу признать, что у этого артиста есть способности, но профессионализма – ноль". Приучить его к съемочному процессу не получилось, конечно же, он воспринимал пребывание на киностудии как развлечение. Хотя слово "работа" выучил и всегда быстренько собирался и бежал от машины к павильону.



Слава Красовская с домашним любимцем / Фото Валерия Проценко

Случались ли забавные ситуации или курьезы?

Однажды мы приехали с Оскаром на смену и вся группа нас подкалывала тем, хорошо ли он порепетировал, потому что в сценарии была ремарка "Ласточка закрывает глаза, пес тоже закрывает глаза". Конечно же сделать это в нужный момент его не уговоришь.

Когда во втором сезоне снимали сцену романтического свидания с Балюком, Оскар сначала решил сразу после хлопушки выйти из кадра и пойти по своим делам на улицу, а когда таки заманили его в кадр лакомством, он во время дубля выныривал из-под стола, становясь на задние лапки, смешно хекая, в самом романтическом месте диалога. Это было так забавно и неожиданно, что Тарас даже текст забывал.

О скандале с Цимбалюком и Мирешкиным

Недавно в сети появился очередной скандал с Тарасом Цимбалюком. Военный Даниил Мирешкин заявил, что Тарас, мол, не достоин надевать военную форму и шеврон "Азова" в связи со скандалами, с которым он связан. Некоторые поддержал Даниила, некоторые – Тараса, что вы думаете об этом?

По поводу скандала, для меня это очень чувствительный вопрос. Так как и Даня, и Тарас для меня не чужие люди.

Даня – это мой коллега по Малому театру. Мы с ним много лет работали вместе, играли в спектаклях, даже готовились в одной гримерке. Он очень мне нравится как человек и как актер. Я очень скучаю по нему сейчас, когда он не может участвовать в наших спектаклях из-за службы.

Тарас тоже мой коллега уже не в первом проекте, и мы всегда находим общий язык и хорошо общаемся. Поэтому чисто эмоционально мне очень сложно принять сторону кого-то одного из них. Логически я тоже понимаю и одну, и вторую сторону.

Ситуация такова: нам, актерам, объяснили еще на периоде чтения сценария, что "Азов" является одним из партнеров нашего фильма, так же как и ПриватБанк и ДТЭК. Это те организации, которые упоминаются в сценарии, с которыми связаны определенные события. Эти компании и организации, во-первых, в курсе создания фильма, они способствуют его созданию, вычитывают сценарии, дают рекомендации и подсказки, чтобы все было правдиво.

Мне кажется, что в таких условиях, когда это не самодеятельность, а делается в сотрудничестве с "Азовом", в этом нет ничего плохого. Если взглянуть на ситуацию со стороны, бригада утвердила пребывание этого актера на съемочной площадке в обстоятельствах сценария. То, что он снимается в форме и с шевроном, – я не считаю, что Тарас должен этого стесняться, потому что "Азов", так сказать, благословил его на это.

С другой стороны, я понимаю Даню. Для него это очень важно. Он очень идейный человек, человек действия, вкладывается в нашу победу, борьбу, в честное имя своей бригады. Я понимаю, что его может задеть то, что человек, который не воюет, одевает эту форму. Мы все прекрасно понимаем уровень и мощность бригады "Азов".

Но какой-то вывод, чтобы сказать, что Даня не прав, что записал это видео, или что Тарас не должен был бы сниматься в этой роли, я сделать не могу. Я чувствую правду и одного, и второго.

Новый украинский фильм "Лютый привет"

Над какими проектами работаете сейчас?

Недавно закончила съемки в фильме "Лютый привет". В Малом театре сейчас репетируем спектакль "Урок" по пьесе Эжена Йонеско (режиссер – Юрий Кулинич). Продолжаю работу со своим актерским коллективом ARTISTIC, сейчас готовимся к фестивалю в Ровно. А также понемногу развиваю свой бренд "Панянка киянка" – это уникальные сувениры из Киева.

В соцсетях вы делились фотографиями со съемок фильма "Лютый привет". Расскажите, пожалуйста, подробнее: что это будет за лента?

"Лютый привет" – это история любви на фоне войны. Для меня она о том, что любовь сильнее всего и существует несмотря на обстоятельства.

Какая роль вам досталась в этом фильме?

Моя роль в этом фильме – снайперка с позывным Волошка. Когда я готовилась к пробам, у меня тоже были мысли о том, достойна ли я брать на себя такую ответственность: одевать форму и играть военную, хотя существуют девушки-актрисы, которые действительно присоединились к армии.



Слава Красовская на съемках фильма "Лютый привет" / Фото из архива актрисы

Одна из моих близких подруг сейчас служит, она командир подразделения БПЛА. И я не знаю, имею ли моральное право играть военную, но я знаю, что перевоплощаться в персонажей разных профессий – это и есть актерская работа.

О провале фильма "Раша гудбай"

В 2025 году фильм "Раша гудбай", в котором вы сыграли, вызвал большой резонанс: одни его критиковали, другие – наоборот, поддерживали. В то же время лента долгое время оставалась в трендах. Как вы относитесь к этому?

К сценарию фильма "Раша гудбай" у меня было очень много вопросов еще на этапе проб. Сперва я пробовалась на главную роль, которую в итоге сыграла Екатерина Варченко. Когда я читала сцены для проб, у меня возникло много опасений относительно сюжета: не будет ли он похож на историю о "хорошей сепаратистке".

Я попросила своего агента, чтобы в случае утверждения на эту роль я смогла согласиться только при условии, что мне заранее пришлют весь сценарий – готовый финальный вариант. И если там будут моменты, которые будут вызывать у меня смешанные чувства, я смогу их проговорить со сценаристами и режиссерами.

Так сложилось, что предложили мне другую роль. Я немного расслабилась, потому что эта героиня была абсолютно адекватной, украинонаправленной женщиной. Еще и не было текстов на русском – а на пробах меня очень сильно пошатнуло то, что надо было говорить русские реплики.

Было сложно и немного дискомфортно. Я расслабилась, когда получила другую роль. Однако сам фильм мне не понравился.

Как вы считаете, нужно ли сегодня снимать кино, подобное "Раша гудбай"?

Я считаю подход режиссера к работе с актерами абсолютно неприемлемым и непрофессиональным. В такой атмосфере невозможно надеяться на хороший качественный результат, и я это поняла еще во время съемок – что дела не будет.

К сожалению, когда я посмотрела фильм, так оно и получилось. Режиссер не давал заданий, ни разу не объяснил, что именно хочет от актера; он просто показывал, как надо играть. И показывал это очень наигранно, преувеличенно, экзальтированно. Мне кажется, что у меня этого не получилось, я в кадре имею вид очень зажатой актрисы.



Слава Красовская / Фото Violetta Yaryzhko

Есть мнения, что о войне должны рассказывать только документалисты, но в то же время многие убеждены, что кинематограф должен быть разным. Как думаете вы?

Действительно, сейчас только документальное кино может быть 100% честным и объективным по освещению важных тем, связанных с войной. Но мы не можем игнорировать тему войны в игровом кино, когда мы живем в ней уже длительное время.

Понятно, что к таким темам надо подходить очень осторожно. Возможно, подготовка фильмов, в которых освещается война, должна быть более деликатной и кропотливой, чем к любым другим картинам.

Мне кажется, что у нас не хватает, в хорошем смысле этого слова, собственной пропаганды. К большому сожалению, информационно-культурную войну мы проиграли давно: враг уже насадил нам свои нарративы и культурные маркеры. И, не имея собственной пропаганды, а возможно, даже немного романтизации военных – такого художественного возвеличивания этих фигур – мы теряем важный пласт культурной поддержки.

По моему мнению, это очень важно, когда мы так долго живем в условиях войны и когда в информационном пространстве так много сплетен и фактов, разговоров по мобилизации, фигур уклонистов и недостойного поведения работников ТЦК.

Все это варится в обществе, и мне кажется, нам не хватает такой поддержки со стороны культуры – именно фигуры военного как масштабной, большой единицы.

О хейте в сети

Вы признавались, что взяли паузу от соцсетей из-за усталости от "бездумных комментариев, одинаковых трендов и отшлифованных постов". Сегодня онлайн-пространство действительно часто бывает токсичным: достаточно почитать комментарии в Threads, TikTok или Facebook. Как вы защищаете себя от этого негатива?

Да, чтение комментариев под чужими постами, мне кажется, – отдельный вид мазохизма. Я иногда это делаю и сама себе удивляюсь, почему. С одной стороны, это захватывает твое внимание, когда ты видишь всю эту злость, ненависть, безосновательные обиды. Ты не можешь понять, почему это происходит. Но при этом, когда почитаешь комментарии под каким-то постом, чувствуешь себя просто пустым изнутри или наполненным только негативными эмоциями.

Единственный способ от этого избавиться – избегать и минимизировать, во-первых, чужие злые и неприятные мысли, а во-вторых – делать паузы, не заходить в социальные сети и сосредотачиваться на реальной жизни.

Меня очень беспокоит ощущение безнаказанности в интернете. Люди настолько потеряли ощущение нормы и этики общения из-за того, что можно оставаться анонимным или физически недоступным в этот момент, что выливают друг на друга просто непонятное багно невиданных размеров.



Слава Красовская / Фото Violetta Yaryzhko

О личной жизни

Вы открыты со зрителями в творческом плане, но о личных отношениях говорите редко. Это страх чрезмерного внимания или просто потребность сохранять внутреннее пространство?

Я никогда не имела привычки сильно делиться постами или информацией на эту тему, потому что мне кажется, что личная жизнь на то и существует, чтобы отделять ее от профессиональной.

Сейчас мне вообще кажется неуместным делиться любой информацией об отношениях, когда в стране так много людей разделены километрами и обстоятельствами, когда кто-то потерял своих любимых или членов семьи. Делиться какими-то семейными своими мелочами, мне кажется, тоже неуместно.

Об учебе у Юрия Высоцкого, которого обвиняют в домогательствах и харассменте

Вы учились у Юрия Высоцкого, которого обвиняли в домогательствах. В сети было немало свидетельств от пострадавших, а также от ваших коллег. Сталкивались ли вы с подобным поведением во время учебы?

К нему было два типа упреков – относительно сексуального насилия и относительно морального давления. Относительно сексуального насилия я не могу свидетельствовать, потому что, слава Богу, на себе не испытывала подобного и никогда не была свидетелем таких вещей. Это не значит, что их не было.

А вот насчет морального давления я подтверждаю: оно было, и мы все воспитывались в чрезмерном страхе перед фигурой Юрия Филипповича. Причем этот страх имел мистический характер – объяснить словами, чего именно мы боялись – невозможно.

Мне кажется, сам Юрий Филиппович вряд ли осознал, почему на него эта волна обрушилась, и я боюсь, что он до сих пор не понимает, что он делал или делает не так. По моему мнению, это связано с его советским творческим воспитанием. В нем сидит человек старой школы, очень советской, где было нормой держать студентов в страхе, огромная иерархическая дистанция между мастером и студентом, где нормой было не выделяться. К сожалению, когда-то так было заведено.

Проблема именно в том, что он работал по старым канонам, а время идет, жизнь изменилась. Молодые студенты, рожденные в независимой стране, которые попадают в эту атмосферу, не могут ее понять. Для них это ни на что не похоже, потому что они уже не были в пионерских лагерях, они не были в старых школах старой закалки.

Мне кажется, он немного застрял в прошлом. Приведу небольшой пример. На первом или втором курсе мы впервые начали делать отрывки из пьес. Надо было взять кусочек из пьесы, где персонажи имеют фиксированные тексты, и попробовать это сыграть.

Юрий Филиппович тогда нам сказал, что начинать стоит с современной драматургии. Потому что если сразу взять что-то историческое, например Шекспира, нам будет непонятно, о чем идет речь. Поэтому мы начинали с современной драматургии. Он дал нам на выбор авторов: Арбузова, Вампилова, Розова, Рощина – советских авторов 50-х годов. В 2007 нам это казалось исторически, так же как Шекспир.

Для нас это было что-то очень далекое и непонятное. А Юрию Филипповичу казалось, что это – современная драматургия, которая нам будет ближе исторических пьес. Из таких воспоминаний я делаю вывод: к сожалению, он просто потерялся во времени и пространстве и не заметил, как изменилась жизнь, как надо подстраивать методы обучения студентов под новые реалии.

Поэтому, несмотря на то, что многие его выпускники стали хорошими актерами, что он дал нам основательную актерскую школу, хорошую теоретическую базу и открыл путь в профессию, многому научил, – я все равно поддерживаю его устранение. Ведь не все студенты имеют достаточно моральных сил, чтобы выдержать именно такую школу.

О преподавании актерского мастерства

Известно, что вы преподаете актерское мастерство в Школе искусств "Open Art Studio". Что для вас является ключевым в работе с учениками?

Несмотря на то, что в моем коллективе достаточно юные актеры – до 18 лет, я никогда не называю их детьми. Я говорю, что это актеры. Потому что в этой профессии возраст абсолютно не имеет никакого значения. Мы прекрасно знаем многих известных детей, которые еще в юном возрасте стали звездами кинематографа – как, например, Дэниел Рэдклиф.

Для кино возраст актера не имеет никакого значения. Ты можешь делать карьеру, зарабатывать деньги, развиваться творчески и расти в этой профессии. И это накладывает определенную ответственность – чтобы стать хорошим актером даже в юном возрасте, нужно осознавать важность своей работы и сколько усилий она от тебя требует.



Слава Красовская с ученицей Дарьей Романчиковой на фестивале "Золотая кисть" / Фото из архива актрисы

Я очень стараюсь привить им это чувство ответственности уже на этапе любительского театра. Очень хотелось бы, чтобы они больше снимались. Я прилагаю к этому усилия: стараюсь водить их на кастинги, знакомить с режиссерами и кастинг-директорами, когда есть такая возможность. И насколько это возможно в современных условиях, особенно во время войны, мы ездим на фестивали в разные города Украины.

Я искренне благодарна всем людям, которые берут на себя организацию таких мероприятий и ответственность в это непростое время. В Киеве, в "домашних" условиях, мы также работаем на профессиональной сцене настоящего театра – для того, чтобы они видели, как происходит процесс подготовки к спектаклю, само выступление, встреча со зрителем, обмен энергией с залом. Чтобы все это было по-настоящему.

О мыслях пойти на фронт

В своих соцсетях вы показывали снимки с базового пятидневного курса от "Киевского центра нацсопротивления". Сегодня многие украинцы получают такие знания "на всякий случай". Задумывались ли вы, что однажды эти навыки придется применить на фронте?

Я много раз с начала полномасштабной войны задумывалась над тем, или не пойти служить. Но до сегодняшнего момента я еще не нашла в себе достаточно смелости и уверенности, чтобы это сделать.

Конечно же, мы не можем знать наверняка, что произойдет в будущем. Мы не знаем, когда закончится эта война, и не знаем, не наступит ли тот момент, когда начнется обязательная мобилизация для женщин.



Слава Красовская / Фото из архива актрисы

Поэтому во время войны, безусловно, каждый из нас должен хотя бы немного ориентироваться и быть подготовленным. Но дело в том, что такие курсы полезны не только для условий фронта. Одной из базовых дисциплин там есть медицинская подготовка – а это те знания, которыми просто обязан обладать каждый украинец.

Ведь никто не отменял обстрелы гражданских городов, никто не может гарантировать отсутствие ранений. Мы должны не паниковать в критической ситуации, а понимать, как можем помочь себе или кому-то из близких до приезда скорой помощи. Это очень важно, потому что паника отнимает драгоценное время и может только навредить.

Мы должны знать, чего категорически нельзя делать в таких ситуациях, и наоборот – чем можем помочь. По крайней мере нужно уметь определять массивное кровотечение и понимать, как с ним справиться даже до прибытия медиков.

Украинское кино и творческие амбиции

Украинское кино сегодня активно развивается. Фильм "2000 метров до Андреевки" может снова принести Украине Оскар. Что вы об этом думаете?

Я горжусь украинскими кинематографистами, и это прекрасно, что мы смогли получить этот Оскар. Но здесь я полностью поддерживаю режиссера Мстислава Чернова, который во время церемонии вручения сказал, что предпочел бы не получать этой статуэтки и чтобы этот фильм никогда не был снят, чтобы событий, о которых рассказывает лента, никогда не было.

Какие ваши творческие амбиции как актрисы?

Когда-то давно у меня появилась мысль, которую я до сих пор помню и считаю правильной. Мне захотелось когда-нибудь сняться в фильме, который способен изменить чью-то жизнь.

Знаете, бывают такие картины, после просмотра которых хочется или попробовать что-то новое, или изменить что-то в своей жизни к лучшему, посмотреть на собственную проблему под другим углом или добавить в жизнь что-то интересное. Именно в таких работах мне хотелось бы участвовать – в тех, что цепляют за живое и откликаются на глубоко личном уровне.

Мечтаете когда-нибудь завоевать заветную статуэтку Оскара?

Хотя мы уже упоминали Юрия Филипповича Высоцкого в этом разговоре не в самом приятном свете, все равно он мой мастер. И все равно нас немалому научил.

Одна из его мыслей, которую он когда-то нам озвучил, мне кажется очень правильной. И я все эти годы с ней живу: актер, который говорит, что не хочет получить Оскар, или врет, или он – плохой актер. Потому что в самой природе актера заложено стремление к признанию – не ради тщеславия, а как подтверждение того, что ты на правильном пути.

Мне близка эта мысль. Мне приятно получать положительные отзывы – после спектаклей от зрителей, которые подходят ко мне, когда выхожу из театра, или когда подписчики пишут в соцсетях теплые слова о какой-то роли в фильме или сериале. В такие моменты понимаешь: твой труд – не напрасен.



Слава Красовская / Фото Анастасия Трянова

Поэтому и актерские награды – это вдохновение для артиста, он осознает, что движется в правильном направлении. Конечно, я хотела бы когда-то получить Оскар. Но это не та мечта, ради которой я могла бы отбросить другие жизненные приоритеты.

Еще до начала полномасштабной войны я имела достаточно практические мысли о том, как могла бы больше открывать себя для западного рынка: зарегистрировалась на европейских кастинг-платформах, усиленно учила английский, хотела составить конкретный план действий, чтобы участвовать и в зарубежных проектах.

Когда началась полномасштабная война, желание ехать куда-то исчезло. Не потому, что наше кино лучше, а их хуже – нет. Я прекрасно понимаю, что украинский кинематограф сейчас находится в состоянии становления, восстановления своих традиций. Мы пока уступаем в некоторых организационных или финансовых моментах, в масштабах производства, в бюджетах.

Но сейчас для меня наступил период, когда хочется вкладывать свои силы именно в развитие украинского кино – чтобы однажды именно оно прогремело на весь мир, а не просто искать путь на Запад.

Конечно, чтобы получить Оскар, надо быть там – в голливудской тусовке. Если я этого сознательно не делаю, то вряд ли смогу эту мечту осуществить. Но, знаете, мечты не всегда нужны для того, чтобы их воплощать. Иногда они существуют просто для того, чтобы греть душу.

Какие современные украинские фильмы, по вашему мнению, действительно достойны внимания?

Мне очень отзываются и нравятся ленты Антонио Лукича "Мои мысли тихие" и "Люксембург, Люксембург". Большое впечатление произвел фильм "Безумцы" Дениса Тарасова. Конечно, "Киборги" Ахтема Сеитаблаева – помню, когда они вышли, это было очень яркое впечатление. Также "Домой" Наримана Алиева и "Я работаю на кладбище" Алексея Тараненко – по моему мнению, очень хорошие фильмы. И вообще сейчас появляется так много по-настоящему качественных картин, что всех даже и не перечислишь.