По словам актера, он достаточно поздно пришел в профессию в 28 лет. До этого ездил по заработкам и жил в Португалии, Испании почти 5 лет. А в 2011 году поехал на обучение в Москву на "экспериментальный украинский курс".

Читайте наш эксклюзив Заработки, "Памфир", сериал от НПО и гуцульский диалект: интервью с Александром Яцентюком

Каким был Александр Яцентюк в "Памфир"

Как известно, до главной роли в фильме "Памфир" актер снимался во французском шпионском сериале "Бюро легенд" и в проекте НПО в Польше.

В интервью 24 Канала Александр отметил, что "Бюро легенд" снимали в Киеве, в одном из павильонов. "У меня была там эпизодическая роль. Единственное, я бы хотел отметить о режиссере именно того блока, где я участвовал. Наблюдать за ним было очень интересно: особенно за тем, как он общался с украинцами на французском. Представьте, он стоит в трех метрах от меня, разговаривает с украинским фокус-пуллером на французском, и тот, не зная языка, все понимает. Было видно, что человек живет этим проектом и объясняет на энергетическом уровне, что он хочет".

"А вот "Ватага", польский сериал от HBO, – подчеркнул актер. – Его снимал обычный продакшн. Это был хороший опыт".

Об опыте обучения в Москве

12 лет назад актер ездил в Москву на "экспериментальный курс Украины". По словам Александра, в 2011 году объявили набор в творческую мастерскую Варлей и Горянского в России: "Тогда собрались актеры почти со всех уголков Украины, и нас привезли в Москву. Однако, уже по приезду, оказалось, что у нас будет преподавать Владимир Мирзоев, более известен как кинотеатральный режиссер. Знаете, и нам в этом плане повезло, потому что Мирзоев в очень сильной оппозиции – он против Путина. С 2009 года он начал свою борьбу против диктатуры, которую видел в перспективе".

Там же (в Москве – 24 Канал) мы все встретили начало войны на Востоке, играя в спектаклях, осуждающих эти действия. То есть попытки внутри "логово" были, кому эту работу тоже нужно было делать. И нам пришлось приобщиться к этому делу – тогда мне казалось, что это необходимо,

– вспомнил актер.



Александр Яцентюк / Фото из фейсбука актера