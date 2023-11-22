Информацию о смерти актера распространили через страницу театра на Печерске в инстаграмме, где он занимал должность художественного руководителя.

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Александр Крыжановский скончался

Причина смерти актера и режиссера – неизвестна. После смерти Крыжановского остались его жена Тамара и сын Владимир.

Сегодня мы осиротели… Наш Александр Владимирович умер. О прощании сообщим чуть позже,

– написали на странице театра на Печерске.

Александр Крыжановский был коренным киевлянином

Он родился 13 октября 1957 года.

Учился в Киевском государственном институте театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого на актерском факультете.

Впоследствии преподавал в том же институте.

Жена Александра Тамара Плашенко является актрисой театра на Подоле.

Он являлся актером Молодого театра и театра на Подоле. С 1999 года являлся режиссером и художественным руководителем театра на Печерске.

Срежиссировал безумное количество представлений.

Сыграл более 60 ролей в фильмах и сериалах.

Ленты, в которых его можно увидеть: "Возвращение Мухтара", "Анна Герман. Тайна белого ангела", "Швабра", "Наследница по неволе" и других.