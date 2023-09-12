Чтобы победить Россию: актер "Довбуша" назвал то, от чего стоит избавиться каждому украинцу

Ведущий актер Франковского театра и звезда самого дорогого украинского фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский уверен, что Россия пытается "оккупировать" сознание украинцев. Поэтому, для нашей победы стоит избавиться от всего русского.

По его словам, оккупированные территории – это не только о Крыме, Донбассе, Запорожской и Херсонской области, это о "российской экспансии в голове". Победа подразумевает отказ от влияния русской культуры и "деоккупацию" собственной ментальности.

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Алексей Гнатковский назвал способ победить Россию

Гнатковский знает, что Украина уже побеждает. Многие отвергли комплекс неполноценности, учатся родному языку и отказываются от русского культурного влияния. В своем интервью для "Суспильне Хмельницкого" актер поделился своими мыслями на эту тему.

Оккупированные территории у нас не только на Востоке Украины. Нет Донбасс, Запорожье, Херсон и Крым, нет. Извечно оккупированные территории у нас в уме. Это русская экспансия в нашей голове. Люди, говорящие на русском языке, это люди с оккупированными территориями. У нас уже произошли такие тектонические оползни в нашем сознании, которые уже неповоротны. То есть мы уже начали мыслить как люди свободного государства, как люди свободны сами по себе, что мы должны бороться,

– подчеркнул актер.

Алексей Гнатковский в фильме "Довбуш" / Pronto Film

Актер "Довбуша" о едином фронте на Востоке

Гнатковский также отметил, что нет культурного, экономического или какого-либо другого фронта. Все, кто не участвует в военных боевых действиях против оккупанта, но способствует победе другими методами, называются "тылом".

"Нет других тех псевдофронтов, потому что есть единый фронт на Востоке. Это единый фронт. Мы не культурный фронт, мы тыл. Покажите мне хоть одного раненого на культурном фронте. Хоть одного погибшего на культурном фронте. Это все ложь – для самоуспокоения. Ну мы тоже что-то делаем. Да, будем честны с собой. Мы не фронт, мы тыл. Но, если мы в тылу, мы должны работать так, чтобы равняться тем ребятам, которые сейчас на фронте. В тылу, однако, наша задача – защищать государство свое и защищать свои оккупированные территории, выбрасывать оттуда агрессора", – сказал он.

Алексей Гнатковский в фильме "Довбуш" / Pronto Film

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Напомним, фильм "Довбуш" вышел 24 августа в кино. После третьего прокатного уикенда лента собрала более 34 миллионов гривен бокс-офиса, а количество проданных билетов составило более 240 тысяч. "Благодарим всех зрителей за сверхмощную поддержку и интерес к фильму, который не утихает ни на миг", – пишут авторы.

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