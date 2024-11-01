Теперь он обратился к тем украинцам, которые говорят на русском, оправдывая это выбором военных или другими аргументами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание OBOZ.UA.

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Алексей Гнатковский эмоционально обратился к украинцам: что произошло

Алексей Гнатковский поднял важную тему языкового вопроса, обратившись к украинцам, которые общаются на русском, используя аргументы о военных и их выборе. Он заявил:

"У нас нет русскоязычных украинцев, а есть русифицированные украинцы."

Актер подчеркнул, что апелляции к тому, что на фронте люди общаются на русском, являются шантажом и манипуляцией чувствами.

Потому что там люди, которые защищают нас, – это святые люди. Не трогайте людей на фронте!

– отметил Гнатковский.

Гнатковский высказал мнение, что тем, кто оправдывает свою русскоязычность, следует "поменяться местами" с воинами, которые борются за независимость Украины. Он считает, что многие люди пытаются прикрывать свои неоправданные действия "святыми вещами", ссылаясь на героизм военных.

Актер также подчеркнул, что привыкание к комфорту может приводить к инфантилизму, когда человек теряет способность критически мыслить и осознавать последствия своих поступков. В своей речи он призвал украинцев "просыпаться" от этого состояния, активизироваться и брать на себя ответственность за свои слова и действия.

"Браться за руки, за лопаты, за оружие и мести всю грязь из страны, из головы, из души. Все, чем нас начиняли на протяжении 30 лет независимости, 70 лет оккупации советчины, 300 лет оккупации империи", – призвал актер.

Гнатковский также подчеркнул, что не все украинцы разделяют подобные взгляды, отмечая разнообразие мнений в обществе. Актер говорит, что наиболее громкие и неадекватные действия отдельных людей часто привлекают больше внимания, чем здоровые и конструктивные взгляды.

Артист заметил, что военные, которые находятся на фронте, могут чувствовать безответственность и равнодушие в тылу из-за поведения некоторых лиц, которые становятся знаменитыми в социальных сетях благодаря своим провокационным поступкам. Однако Гнатковский акцентировал, что такие действия не характеризуют всю нацию. Многие украинцы сознательные и ответственные, и они активно поддерживают своих защитников