Алексей Гнатковский рассказал о чувстве вины из-за бронирования от мобилизации. Он признался, что долгое время не мог себе простить, что не воюет на фронте.

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Алексей Гнатковский признался, за что чувствует вину

Алексей Гнатковский, актер театра и кино, а также театральный режиссер, поделился своими чувствами вины из-за брони от мобилизации. Он заметил, что долго не мог простить себе тот факт, что не находится на фронте.

Мы все пошли в военкомат, стали на учет, и я понял, что надо что-то делать, поскольку у меня бронирование. Я себе не мог простить этого бронирования. У меня в моей семье братья воюют. Мариуполь, Азовсталь, плен. А я тут сижу и х*рней страдаю,

– признался он.

Интервью Алексея Гнатковского: смотрите видео

Гнатковский признал, что не мог выступать на сцене, пока не понял, что театр во время войны помогает украинцам пережить личные трагедии. Поэтому он решил служить своему зрителю таким образом.

"Когда мы начали играть, буквально через неделю после полномасштабки, я не мог выйти на сцену. Как мы можем играть? Здесь люди гибнут, мы седеем. Но когда мы начали играть спектакль, я понял, что это очень важно. Люди пришли – переселенцы, мы играли в бомбоубежищах. В том числе и комедию все хотели. И это такой парадокс – люди приезжают из Мариуполя, и они приходят на спектакли. Они приходят в театр, и говорят, что нам нужно это, мы не плакали, а сейчас пришли и поплакали", – сказал он.

Алексей говорит, театр оказался настоящей арттерапией, как для его зрителей, так и для него самого.

Спектакли с Алексеем Гнатковским

Алексей Гнатковский является актером одного из самых престижных украинских театров, который находится в Ивано-Франковске. Вот, в каких спектаклях он играет: