С 2014 года Украина несет потери из-за российской агрессии. Среди погибших героев есть и культурные деятели, артисты, актеры, которые сменили сцену на оружие в руках, чтобы защитить свою страну от захватчика.

В понедельник, 13 октября, стало известно о еще одной потере – умер украинский актер Алексей Наконечный, который воевал как доброволец с 2022 года. У него осталась жена и маленький сын. Кино 24 вспоминает и других украинских героев, которые оставили карьеру и стали на защиту независимости страны.

Алексей Хильский

Алексей Хильский был актером театра и кино, бойцом 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ. За время службы он участвовал в освобождении Херсона, воевал на Бахмутском направлении, был главным сержантом. Несмотря на ранения Алексей возвращался на фронт. Погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.



Василий Кухарский

Василия Кухарского больше всего знают за главную роль в фильме "Максим Оса: Золото Песиголовца". С начала полномасштабного вторжения актер пополнил ряды войска. На фронте он получил серьезное ранение. Василий Кухарский умер в больнице 7 декабря.



Юрий Фелипенко

Звезда сериала "Обещание Богу" служил в 429 отдельном полку беспилотных систем "Ахиллес". До этого он был известным и перспективным актером театра и кино. В июне этого года стало известно о его гибели.



Евгений Светличный

Евгений Светличный был не только актером, но и спортсменом, чемпионом Украины по фри-файту и мастером спорта. Его знают по роли Карася в фильме "Носорог". Актер и защитник погиб на фронте летом 2023 года.



Яков Ткаченко

Актер театра и кино сыграл опрышка Ивана в фильме "Довбуш" режиссера Олеся Санина. В первые дни полномасштабного вторжения он присоединился к теробороне Днепра. Яков Ткаченко демобилизовался после двух ранений и вернулся к актерству. Но впоследствии снова вернулся на фронт. О гибели стало известно в декабре 2024 года.



Это далеко не полный список тех, кого убила Россия. Вечный почет и память всем тем, кто отдал свою жизнь за Украину.