Фильм о Навальном выиграл Оскар-2023: что надо знать об этом "документальном бутерброде"

В прошлом году документальный фильм "Навальный" получил Оскар за лучшую документальную работу. Тогда на церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе присутствовала жена Навального – Юлия. Со сцены она заявила, что надеется на выход своего мужа на свободу.

Но зря надеялась, поскольку сегодня, 16 февраля, Алексей Навальный умер в российской колонии. Узнайте в материале, о чем фильм и как отреагировали украинцы на победу ленты на Оскар-2023.

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"Навальный" получил Оскар-2023: о чем фильм

Этот фильм рассказывает историю россиянина с лета 2020 года, когда его отравили в России, до января 2021 года, когда он вернулся на родную землю из Германии, где проходил лечение. Дениэль Ройер, режиссер фильма, встречался с российским политиком в немецком Шварцвальде и общался с ним.

В социальных сетях фильм охарактеризовали как "документальный бутерброд", напоминая слова Навального по украинскому Крыму. Отметим, что документальный фильм "Дом из осколков" датско-украинско-шведского режиссера Симона Леренга Вильмонта также был отмечен в этой номинации.

"Навальный": смотрите онлайн трейлер фильма

Для украинцев победа этого фильма служила примером того, как иностранные партнеры продолжают пытаться найти "хороших русских".

В сети выражали возмущение, ведь во время террора и геноцида россиян над украинским народом, в США фильм, который ставит под сомнение территориальную целостность Украины (как в случае, когда Навальный сравнил Крым с "бутербродом"), получает престижную международную кинопремию.

После объявления победителя в номинации на сцену поднялась Навальная, которая сказала о том, что мечтает о том, что ее муж выйдет на свободу, а Россия снова станет свободной страной.

Но в дальнейшем это останется только в мечтах, поскольку сегодня, 16 февраля, стало известно, что Алексей Навальный умер в российской колонии. А Россия никогда не станет свободной страной, потому что на ее совести всегда будут миллионы невинных смертей украинских детей, военных и гражданских людей.

Алексей Навальный умер: что известно