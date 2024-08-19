Ален Делон не имел специального образования, служил в морской пехоте, работал то грузчиком, то официантом. Но его удивительная внешность и телосложение не остались незамеченными. В 1957 году началась его карьера как актера. Ален Делон жил киноискусством: на пике его популярности за год выходило до шести фильмов. Кино 24 расскажет о лучших лентах с его участием, на которые точно стоит обратить внимание.

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"На ярком солнце"

Первая экранизация романа Патриции Хайсмит о мистере Рипли рассказывает о друге богатого мужчины, который сначала кажется зрителю бесхарактерным. Но потом персонаж раскрывается и дает понять, что готов на безумные поступки.

Это первый фильм, принесший настоящее признание Алену Делону. Он стал первым исполнителем роли Тома Рипли – мошенника, злодея и убийцы.

"На ярком солнце": смотрите трейлер онлайн

"Рокко и его братья"

В центре сюжета художественного фильма – братья Паронди, которые отправляются в Милан в поисках лучшей жизни. Однако им приходится сталкиваться с неприятностями и много конфликтовать между собой.

Жрама получила "Большой приз" жюри на Венецианском кинофестивале и несколько других наград. Это был первый фильм, получивший успех в Италии, хоть он подвергся цензуре из-за нескольких сцен. Ален Делон сыграл одного из братьев – Рокко Паронди.

"Рокко и его братья": смотрите трейлер онлайн

"Самурай"

Криминальный триллер в стиле неонуар изображает профессионального убийцу, который пытается понять, кто нанял его на работу, а также парижского комиссара, который стремится его поймать. Их пути странным образом пересекаются.

Ален Делон сыграл преступника – Джефа Костелло. Ленту называют одной из самых эстетичных. Этот фильм повлиял на многие другие работы и режиссеров.

"Самурай": смотрите трейлер онлайн

"Леопард"

Лента рассказывает о князе Берте Ланкастере и сицилийской аристократии на фоне политических изменений, происходящих в Италии. Старые и новые ценности сталкиваются, а на смену леопардам приходят шакалы.

Фильм, в котором Ален Делон сыграл Танкреди Фальконери, энергичного племянника главного героя, получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Лента заняла вершину мирового киноискусства и окончательно сделала Делона главным актером европейского кино.

"Леопард": смотрите трейлер онлайн

Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. В последние годы своей жизни он поддерживал Украину.