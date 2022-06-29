Украинская модель Алина Байкова, которой раньше приписывали роман из Леонардо Ди Каприо, удивлена поведением актера. Как известно, в марте звезда написала ему сообщение о войне на Украине, но актер проигнорировал его и ничего не ответил.

Байкова для ютуб-канала Иванны Подборской "ДеЯк" рассказала о начале войны в Украине. Звезда переживала за своих родных, но и не забыла о старых знакомых. Особенно при легендарном Ди Каприо, который первые месяцы молчал о вторжении России.

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Алина Байкова рассказала о реакции Леонардо Ди Каприо на ее сообщение о войне в Украине

"Когда война началась, на 10-й день где-то, я вижу, что многие селебрити высказываются, а от него вообще ничего нет. Я зашла на его страницу, но никаких постов не было. Я сказала: "Вот так, Лео? Такие люди, как ты, должны говорить. У тебя огромный авторитет. Не молчи", – вспомнила звезда в интервью.

Алина ему объяснила, но он ничего не ответил. "Полностью проигнорировал мое сообщение", – дополнила она.

Далее модель сказала, что через 2 или 3 дня актер пожертвовал деньги Украине. По ее словам, 30 или 40 миллионов, но своей заслуги она в этом не видит, ведь разговор между ними не состоялся.

Когда я его в Нью-Йорке видела, после Met Gala… Поздоровались, привет-привет и все. Ни слова о войне. Вообще, ноль об Украине,

– подытожила она.

Алина Байкова в интервью для ютуб-канала "ДеЯк": смотрите видео

Алина Байкова на Каннском кинофестивале в 2022 году

За все дни пребывания на Лазурном берегу Алина Байкова ни разу никуда не вышла без украинской символики. На премьере фильма об Элвисе Пресли украинская модель появилась в длинном желтом платье с перьями от знаменитого ливанского модельера Эли Сааба. Изюминкой в образе украинки стал макияж. Визажисты подчеркнули взгляд голубыми и желтыми тенями.

А вот на красную дорожку Канн Алина смогла пронести украинский флаг, спрятанный в бюсте.

Леонардо Ди Каприо и Украина

Напомним, во второй месяц войны голливудский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в инстаграме обнародовал фотографии жертв войны в Украине. Кроме этого, актер призвал всех неравнодушных помогать украинцам и в своем сообщении актер оставил ссылку на благотворительные организации, поддерживающие Украину.

Жертвы войны в Украине потеряли все: от своих близких к основным материалам для выживания. Гуманитарные организации, такие как @SavetheChildren @careorg @IRC и @refugees, работают на местах, посвящая свой персонал и ресурсы для поддержки семей и невинных людей,

– сказал Ди Каприо.

В своем сообщении актер оставил ссылку на благотворительные организации, поддерживающие Украину.