Как сообщает Variety, звезда фильмов "Мамма Миа!" и "Горничная" призналась, что отказалась от роли в сериале из-за чрезмерного количества интимных сцен. И, похоже, никакие гонорары не заставили ее передумать.

Почему Аманда Сейфрид отказывается от интимных сцен

Во время беседы с Алеком Болдуином на Международном кинофестивале в Хэмптоне актриса рассказала, что недавно отклонила предложение сняться в сериале, где ей пришлось бы постоянно участвовать в таких сценах.

"Я отказалась от сериала, потому что там мне пришлось бы постоянно заниматься любовью. И неважно, с кем именно. Я не хочу этого делать. Мне некомфортно", – пояснила Сейфрид.

Актриса отметила, что с возрастом ее отношение к таким сценам кардинально изменилось. Если раньше поцелуи с привлекательными коллегами казались приятным бонусом к зарплате, то теперь романтика по сценарию вызывает гораздо меньше энтузиазма.

Сейфрид не исключает, что когда-нибудь пересмотрит свою позицию, но пока не хочет обнажаться перед незнакомыми людьми.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

О чем актриса сожалеет больше всего

Звезда также вспомнила неприятный опыт в начале карьеры. В 19 лет она соглашалась на сцены, вызывавшие дискомфорт, только потому, что боялась потерять работу.

Мне было 19, и я ходила без нижнего белья. Как я вообще на это согласилась? Потому что не хотела никого расстраивать и боялась потерять работу, – призналась актриса.

Теперь Сейфрид гораздо увереннее отстаивает личные границы. Более того, она перестала соглашаться на фотографии с поклонниками, когда проводит время с детьми.

Недавно " Сидни Свини снова оказалась в центре скандала " из-за очередного обнажения перед камерой.