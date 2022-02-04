Amazon показал нестандартные постеры сериала "Властелин колец: Кольца Власти": что изображено

Стриминг Amazon Prime Video опубликовал первые постеры нового сериала "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Премьера запланирована на 2 сентября 2022 года.

На опубликованных постерах создатели сериала показали руки разных героев, в том числе и носителей колец. Обратите внимание, сериал, события которого разворачиваются во Второй эпохе Средиземья, расскажет историю, собственно, создания колец и восхождения Саурона.

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История в новом проекте будет разворачиваться за тысячи лет до событий из книг писателя Джона Толкина и фильмов Питера Джексона по мотивам "Властелина колец".

Известно, что Amazon уже запланировал 5 сезонов этого сериала. В первом сезоне будет 8 серий, бюджет которых составил 464 миллиона долларов. Шоураннерами сериала являются Джон Д. Пейн и Патрик Маккей. Режиссером первых двух эпизодов будет Хуан Антонио Байона. Главные роли в сериале сыграют:

Ленни Генри ("Гарри Поттер и узник Азкабана"),

Роберт Арамайо ("Игра престолов"),

Назанин Бониади ("Отель Мумбаи: Противостояние"),

Морфидд Кларк ("Темные материи", "Дракула") и другие звезды.

"Властелин колец: Кольца власти": постеры к сериалу / Фото из твиттера The Lord of the Rings on Prime