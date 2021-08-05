Левински несет подарок Клинтону в тизере нового сезона "Американской истории преступлений"
Источник:твиттер сериала
Первый тизер нового сезона сериала "Американская история преступлений" получил название "Импичмент". Продолжение сериала расскажет историю импичмента президента США Билла Клинтона в 1998 году, о секс-скандале с Моникой Левински и политическом кризисе. Премьера сериала состоится 7 сентября на канале FX.
Третий сезон основывается на книге Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента" и расскажет историю скандально известного романа Билла Клинтона с тогдашней 22-летней стажеркой Белого дома Моникой Левински.
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Что показали в тизере фильма
В тизере со спины показана Моника Левински, которая идет по коридорам Белого дома навстречу президенту Клинтону с подарком в руках. Когда героиня входит в кабинет, секретарь Клинтона говорит: "Мистер президент, Левински здесь". Прежде, чем Клинтон успевает повернуться в своем кресле, тизер заканчивается.
Актеры и роли фильма "Американской истории преступлений"
- Клайв Оуэн – Билл Клинтон;
- Бини Фелдштейн – Моника Левински;
- Эди Фалько – Хиллари Клинтон;
- Сара Полсон – Линда Трипп;
- Марго Мартиндейл – Люсианна Голдберг;
- Аннали Эшфорд – Пола Джонс;
- Билли Айкнер – Мэтт Драдж;
- Бетти Гилпин – Энн Коултер.
Продюсерами проекта стали:
- Райан Мерфи;
- Брэд Фелчак;
- Сара Полсон;
- Биани Фельдштейн;
- Нина Джейкобсон;
- Моника Левински.
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Что известно о сериале
Сезон был впервые анонсирован в 2017 году после того, как Мерфи выкупил права на книгу Тубина, но в 2018 году проект был заморожен. Производство возобновилось в 2019 году, когда Левински согласилась присоединиться к сериалу. Премьера, запланированная на сентябрь 2020 года, подняла шумиху в связи с приближением президентских выборов, поэтому была отложена из-за графика Мерфи, а затем из-за пандемии. Осенью 2020 года производство проекта снова было остановлено из-за положительных результатов тестов на COVID-19 у членов съемочной группы.
Таким образом, сериал "Американская история преступлений" основан на реальных громких судебных разбирательствах в истории США:
- Первый сезон показывал историю дела футболиста О. Джей Симпсона, которого обвиняют в убийстве его жены и ее любовника;
- Второй рассказывает о модельере Джанни Версаче, которого убил серийный убийца Эндрю Кьюненен;
- Третий сезон расскажет о секс-скандале с участием экс-президента США Билла Клинтона.