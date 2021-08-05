Левински несет подарок Клинтону в тизере нового сезона "Американской истории преступлений"

Первый тизер нового сезона сериала "Американская история преступлений" получил название "Импичмент". Продолжение сериала расскажет историю импичмента президента США Билла Клинтона в 1998 году, о секс-скандале с Моникой Левински и политическом кризисе. Премьера сериала состоится 7 сентября на канале FX.

Третий сезон основывается на книге Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента" и расскажет историю скандально известного романа Билла Клинтона с тогдашней 22-летней стажеркой Белого дома Моникой Левински.

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Что показали в тизере фильма

В тизере со спины показана Моника Левински, которая идет по коридорам Белого дома навстречу президенту Клинтону с подарком в руках. Когда героиня входит в кабинет, секретарь Клинтона говорит: "Мистер президент, Левински здесь". Прежде, чем Клинтон успевает повернуться в своем кресле, тизер заканчивается.

Актеры и роли фильма "Американской истории преступлений"

Клайв Оуэн – Билл Клинтон;

Бини Фелдштейн – Моника Левински;

Эди Фалько – Хиллари Клинтон;

Сара Полсон – Линда Трипп;

Марго Мартиндейл – Люсианна Голдберг;

Аннали Эшфорд – Пола Джонс;

Билли Айкнер – Мэтт Драдж;

Бетти Гилпин – Энн Коултер.

Продюсерами проекта стали:

Райан Мерфи;

Брэд Фелчак;

Сара Полсон;

Биани Фельдштейн;

Нина Джейкобсон;

Моника Левински.

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Что известно о сериале

Сезон был впервые анонсирован в 2017 году после того, как Мерфи выкупил права на книгу Тубина, но в 2018 году проект был заморожен. Производство возобновилось в 2019 году, когда Левински согласилась присоединиться к сериалу. Премьера, запланированная на сентябрь 2020 года, подняла шумиху в связи с приближением президентских выборов, поэтому была отложена из-за графика Мерфи, а затем из-за пандемии. Осенью 2020 года производство проекта снова было остановлено из-за положительных результатов тестов на COVID-19 у членов съемочной группы.

Таким образом, сериал "Американская история преступлений" основан на реальных громких судебных разбирательствах в истории США: