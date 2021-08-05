Левінскі несе подарунок Клінтону в тизері нового сезону "Американської історії злочинів"
Джерело:твітер серіалу
Перший тизер нового сезону "Американська історія злочинів" отримав назву "Імпічмент". Продовження серіалу розповість історію імпічменту президента США Білла Клінтона у 1998 році, про секс-скандал з Монікою Левінські та політичну кризу. Прем'єра серіалу відбудеться 7 вересня на каналі FX.
Третій сезон ґрунтується на книзі Джеффрі Тубіна "Велика змова: реальна історія сексуального скандалу, який майже знищив президента" і розповість історію скандально відомого роману Білла Клінтона з тодішньої 22-річною стажисткою Білого дому Монікою Левінські.
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Що показали в тизері фільму
У тизері показана Моніка Левінські зі спини, що йде коридорами Білого дому назустріч президенту Клінтону з подарунком в руках. Коли героїня входить в кабінет, секретар Клінтона говорить: "Містер президент, Левінскі тут". Перш ніж Клінтон встигає повернутися у своєму кріслі, тизер закінчується".
Актори та ролі фільму "Американської історії злочинів"
- Клайв Овен – Біллі Клінтон;
- Біані Фельдштейн – Моніка Левінські;
- Еді Фалко – Гілларі Клінтон;
- Сара Полсон – Лінда Тріпп;
- Марго Мартіндейл;
- Анналі Ешфорд – Поль Джонс;
- Біллі Айхнер – Метт Драдж;
- Бетті Гілпін – Енн Колтер.
Продюсерами проєкту стали:
- Раян Мерфі;
- Бред Фелчак;
- Сара Полсон;
- Біані Фельдштейн;
- Ніна Джейкобсон;
- Моніка Левінскі.
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Що відомо про серіал
Сезон був вперше анонсований в 2017 році після того, як Мерфі викупив права на книгу Тубіна, але в 2018 році проєкт був заморожений. Виробництво відновилося у 2019 році, коли Левінські погодилася приєднатися до серіалу. Прем'єра, запланована на вересень 2020 року, підняла галас у зв'язку із наближенням президентських виборів, тому була відкладена через графік Мерфі, а потім через пандемію. Восени 2020 року виробництво проєкту знову було зупинено через позитивні результати тестів на Covid-19 у членів знімальної групи.
Таким чином, серіал "Американська історія злочинів" заснований на реальних гучних судових розглядах в історії США:
- Перший сезон показував історію справи футболіста О. Джей Сімпсона, якого звинувачують у вбивстві його дружини і її коханця;
- Другий розповідає про модельєра Джанні Версаче, якого вбив серійний вбивця Ендрю Кьюненен;
- Третій сезон розкаже про секс-скандал за участі експрезидента США Білла Клінтона.