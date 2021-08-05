Левінскі несе подарунок Клінтону в тизері нового сезону "Американської історії злочинів"

Перший тизер нового сезону "Американська історія злочинів" отримав назву "Імпічмент". Продовження серіалу розповість історію імпічменту президента США Білла Клінтона у 1998 році, про секс-скандал з Монікою Левінські та політичну кризу. Прем'єра серіалу відбудеться 7 вересня на каналі FX.

Третій сезон ґрунтується на книзі Джеффрі Тубіна "Велика змова: реальна історія сексуального скандалу, який майже знищив президента" і розповість історію скандально відомого роману Білла Клінтона з тодішньої 22-річною стажисткою Білого дому Монікою Левінські.

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Що показали в тизері фільму

У тизері показана Моніка Левінські зі спини, що йде коридорами Білого дому назустріч президенту Клінтону з подарунком в руках. Коли героїня входить в кабінет, секретар Клінтона говорить: "Містер президент, Левінскі тут". Перш ніж Клінтон встигає повернутися у своєму кріслі, тизер закінчується".

Актори та ролі фільму "Американської історії злочинів"

Клайв Овен – Біллі Клінтон;

Біані Фельдштейн – Моніка Левінські;

Еді Фалко – Гілларі Клінтон;

Сара Полсон – Лінда Тріпп;

Марго Мартіндейл;

Анналі Ешфорд – Поль Джонс;

Біллі Айхнер – Метт Драдж;

Бетті Гілпін – Енн Колтер.

Продюсерами проєкту стали:

Раян Мерфі;

Бред Фелчак;

Сара Полсон;

Біані Фельдштейн;

Ніна Джейкобсон;

Моніка Левінскі.

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Що відомо про серіал

Сезон був вперше анонсований в 2017 році після того, як Мерфі викупив права на книгу Тубіна, але в 2018 році проєкт був заморожений. Виробництво відновилося у 2019 році, коли Левінські погодилася приєднатися до серіалу. Прем'єра, запланована на вересень 2020 року, підняла галас у зв'язку із наближенням президентських виборів, тому була відкладена через графік Мерфі, а потім через пандемію. Восени 2020 року виробництво проєкту знову було зупинено через позитивні результати тестів на Covid-19 у членів знімальної групи.

Таким чином, серіал "Американська історія злочинів" заснований на реальних гучних судових розглядах в історії США: