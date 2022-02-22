Американский режиссер Роберт Уайд назвал Путина вирусом и поддержал Украину: красноречивое фото

Американский режиссер, продюсер и сценарист Роберт Вайд, известный по сериалу "Умерь свой энтузиазм", поддержал Украину. В своем твиттере он опубликовал фото из Киева и подписал хештегом #StandWithUkraine.

Интересно, что фото, которое режиссер показал своим подписчикам, сделано 9 лет назад. Кроме него, он опубликовал и другие фотографии из Украины.

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Я думал пойти туда, где происходит действие, но там очень тихо. Где все? #StandWithUkrainе,

– озабоченно высказался режиссер в твиттере.

Роберт Уайд в Киеве / Фото с инстаграма режиссера

Кроме этого фото, режиссер показал и другие, на которых изображены:

Киево-Печерская лавра;

Софиевский собор;

улица Крещатик;

дом Сироткина;

Трапезный собор Антония и Феодосия Печерских.

Роберт Уайд в Киеве / Фото с инстаграма режиссера

Ну, следующий вариант вируса здесь. Его зовут Путин,

– написал режиссер в инстаграме.

Напомним, многие украинские звезды шоубиза, киноиндустрии отреагировали на признание Россией боевиков. Несмотря на то, что эта новость всколыхнула весь мир, украинские знаменитости призывают к миру и подчеркивают, что нашей стране не нужна война.

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Кроме Роберта Вайда Украину поддержал британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group Ричард Бренсон. Он подчеркнул, что "мир должен поддержать Украину, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на "уважение Россией независимости и суверенитета и действующих границ Украины".

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!