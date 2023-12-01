Это же сериал, – Цымбалару, которая сыграла роль Елены, высказалась о финале "Женского доктора"

Недавно завершился первый сезон сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Для большинства зрителей его окончание вызвало волну бурных эмоций.

Почему так произошло и будет ли продолжение истории Елены и Михаила, редакция 24 Канала узнала у актрисы главной роли сериала "Женский доктор. Новая жизнь" Анастасии Цымбалару.

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Что вы можете сказать о финале, хотели бы вы, как зритель, другого завершения истории?

Финал первого сезона стал совершенно неожиданным как для зрителя, так и для актеров проекта. Персонаж Елены Руденко решает отправиться на фронт, чтобы помогать раненым защитникам. В течение сериала она не выражала подобного желания, не было намеков на этот поступок, так что и мне, как актрисе, было трудно спрогнозировать подобный финал. Но авторы сценария решили удивить зрителей и дать зацепку на возможный второй сезон. Останется ли Елена вместе с Михаилом и будет строить с ним семью, как этого хочет зритель, или отправится на фронт – мне тоже не известно.

Для зрителей выбор Елены Петровны также был неожиданным, многие критики полилось на героиню за такой поступок. Как вы реагируете на комментарии людей?

После выхода последней серии сериала мой инстаграм буквально взорвался от сообщений. Зрители очень ждали полного хеппи-энда между персонажами Елены и Михаила. Знаю, как стране полюбилась наша пара, потому так тяжело далось принятие последней серии. Возмущение такого финала зритель переносит на персонажа Елены Петровны, ведь они так ждали, что Елена придет к Михаилу и признает свои ошибки.

Но ведь это сериал! Все не может быть понятно и легко! Ведь надо будет двигать эту историю и дальше. А вот то, что зритель так поверил в правдивость этой ситуации, говорит лишь о том, что мне удалось честно и искренне передать это через экран,

– сказала Цымбалару.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите онлайн последнюю серию сериала

Осталось так много вопросов после последней серии. Стоит ли ожидать продолжения?

Возможно. У меня нет информации о втором сезоне. Но есть понимание, что зритель очень ждет продолжения счастливой истории Елены и Михаила.

Если продолжение все-таки будет, как может раскрыться Елена Петровна в новом сезоне и как это видите вы?

Предугадать что-то очень трудно. Конечно, хотелось бы, чтобы в отношениях Лены и Михаила наступил штиль, потому что зритель устал от постоянных распрей между героями в первом сезоне сериала. Хотелось бы, чтобы персонажи учились строить взрослые отношения, а Лена еще не раз смогла доказать свой профессионализм в больнице.

Финал "Женского врача" оставил после себя много вопросов

В частности, неожиданное решение Елены Руденко, которая решает стать боевым медиком на фронте. Своего сына Елена отправляет в Польшу вместе с дедушкой, в то время, как сама планирует оказывать помощь военным на Запорожском направлении. При этом, в конце серии они помирились с Михаилом. Непонятно для зрителей, пойдет ли все-таки Елена на войну и будут ли вместе любимые герои.

Кроме того, некоторых поклонников возмутил поступок Елены Руденко, которая покидает своего сына и уходит на фронт. Впрочем, Анастасия Цымбалару дала исчерпывающий ответ и поддержала свою героиню в ее выборе.

Для меня поступок Елены очень смелый, он вызывает уважение и восхищение. Сейчас около 43 тысяч женщин проходят службу. И я преклоняюсь перед отвагой каждой из них!

– призналась Анастасия Цымбалару.