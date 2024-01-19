Украинская актриса шокировала жуткими воспоминаниями о жизни в оккупации

Анастасия Пустовит является актрисой театра и кино, а также волонтером. В самом начале великой войны она вместе со своей семьей оказалась в оккупации.

После 24 февраля семья Пустовит сразу поехала в поселок Немишаево, расположенный между Бучей и Бородянкой, думая, что там будет безопаснее, чем в Киеве. Впрочем, к сожалению, надежды оказались тщетными.

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Анастасия Пустовит пережила оккупацию

Актриса признается, что ей с семьей просто повезло, ведь рядом с ними был российский офицерский состав, а не обычные мобилизованные, которые насиловали, убивали и издевались над людьми в Буче. Поэтому Анастасия позволила себе быть довольно принципиальной с оккупантами, уверенно отвечая на их упреки.

Однако теперь актриса признается, что она вела себя так смело только потому, что об ужасах, которые происходили совсем рядом, они на тот момент еще не знали.

С доступом к информации было туго, связь исчезла где-то после 26-го. Они же били по вышкам. Российские военнослужащие прекрасно знали, что делают. Когда они узнали, что у нас остался газ, пришли и перебили трубу. Когда нашли нерабочую маленькую электростанцию, расстреляли и ту,

– рассказала Анастасия.

Актриса говорила, что они даже не понимали, что находятся в оккупации, ведь тогда такими терминами еще не оперировали.

Анастасия призналась, что обо всех ужасах, которые происходили, крайне трудно вспоминать, ведь видели они очень много. Однако все пережитое глубоко запечатлелось в памяти и теперь имеет свои последствия.

Страшно, когда ты видишь человека и через полчаса узнаешь о его смерти,

– поделилась Пустовит.

Анастасия Пустовит волонтерит с первого дня

Несмотря на оккупацию, Анастасия не позволила себе сидеть, сложа руки и с первого дня начала помогать. Этим актриса занимается и по сей день. Сейчас инстаграма страница Пустовит совсем не выглядит так, как у других блогеров. Актриса использует свою медийность исключительно для помощи тем, кто в этом больше нуждается.

"Волонтерить мы начали с первого дня. Собирали средства херсонцам, помогали Антоновке. Нужна была одежда, медикаменты, средства гигиены. Дали объявление в соцсетях, начали сносить вещи, продукты и прочее. Машинами отправляли в Бучу, Ворзель, пытались пробиться в Бородянку, но в определенный момент испугались, потому что там уже было горячо, мы поняли, что кольцо сжимается и когда-то они (оккупанты, – 24 Канал) придут к нам, – делилась Анастасия.

Актриса организует большие сборы, закупая на эти средства все необходимое для ребят на фронте. Признается, охотно пошла бы также воевать, но любимый, который служит в ВСУ с первых дней полномасштабной войны, отказывает Анастасию и просит оставаться полезной на своем месте.