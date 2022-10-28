Как няня Вика позорила украинцев и Мариуполь в ситкоме "Моя прекрасная няня": подборка улик

Няня Вика в шоу "Моя прекрасная няня", которую сыграла Анастасия Заворотнюк, откровенно унижала украинские города в сериале. К сожалению, когда этот сериал транслировали в Украине, многие зрители не обращали внимания на это, но война все расставила на свои места.

"Я самая большая фанатка российского президента" – так говорила Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики, экранной украинки, по сюжету сериала приехавшая в Москву завоевывать сердце столичного продюсера. Среди их истории любви, об Украине в шоу вспоминали только в негативном смысле. В частности, немало оскорблений было в сторону города Мариуполя, который сейчас россияне уничтожили до основания.

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Как няня Вика позорила украинцев и Мариуполь в ситкоме "Моя прекрасная няня"

Инстаграм-канал yaktytam привел немало доказательств, как няня Вика унижала Украину. Подписчики поблагодарили автора за то, что "пересмотрел все то ла*но и поделился фрагментами". "Наш главный редактор @andriiv_k посмотрел все серии ситкома на ускоренной скорости — и не сошел с ума. А еще собрал некоторые из многих десятков упоминаний о Мариуполе, над которым так издевались наши соседи", – написали в сообщении.

"Века, вы крадете вещи в магазине, как Украина – газ", – заявляет продюсер Шаталин в одной из серий. "Оранжевый сейчас в моде на Украине", – шутит другая героиня, намекая на революцию. "Максим Викторович, вашей дочери Маше нужна вышиванка — то ли на праздник присоединения Украины, то ли отсоединение" — говорит сама Вика", – yaktytam приводит доказательства.

Сложно поверить, но это слова няни Вики, которую мы смотрели в детстве. Тогда сериал об украинке, покоряющей сердце столичного продюсера, воспринимался совсем по-другому. На самом деле под историей любви нередко скрывалась ненависть к нашим землям, потому что Украина всегда упоминалась только с негативной стороны.

– поделились они.

По сюжету сериала родственники няни Вики разбросаны по Украине и России. Все они общаются, но не всегда дружат и, как правило, всегда делают какие-то примитивные вещи, в частности, те, кто из Одессы, Бердянска, Мелитополя или Бердичева.



"Больше всего досталось Мариуполю — "родному городу" главной героини Вики. Этот город угнетался при каждом удобном случае", – пишет yaktytam.

Для просмотра видео и доказательств перелистывайте вправо:



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Отзывы соцсети

"Спасибо за это супер сообщение, распространила! Надеюсь, не удалят снова. Отдельный поклон человеку, как это все ла*но пересмотрела и проанализировала";

"Когда смотрела в детстве, даже не замечала, но сейчас… это ужас";

"Спасибо человеку, который должен был посмотреть этот шлак и выбрать эти фрагменты";

"В детстве не любила этот сериал, но когда смотрела, то не замечала этих намеков";

"Украина, извини, что не переключала канал сразу и не слышала этого кала в сторону Мариуполя";

"Спасибо за вашу кропотливую работу. Такое впечатление, что без упоминания Украины московиты не могут ничего снять";

"Один из тех сериалов, который воспитывал во мне с детства эту проклятую неполноценность. Гадко. Но наиболее противно от того, что владельцы наших телеканалов покупали эти сериалы и транслировали. Если бы не они, подавляющее большинство украинцев и не знало бы о существовании этого дерьма" ;

"В детстве тоже смотрела и меня удивляло многое в поведении няни Вики, типа украинки, особенно то, как она кричала и говорила, что ее мама тоже так умеет кричать, будто все в Мариуполе перекрикиваются, а не говорят. Я тогда еще у папы спрашивала, что это за город такой – Мариуполь".