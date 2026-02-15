Где сейчас Анатолий Хостикоев, который давно не снимается в кино

Анатолий Хостикоев – украинский актер театра и кино. Он является полным кавалером ордена "За заслуги", а также победителем общенациональной премии "Человек года" в 2001 и 2003 годах в категории "Актер года".

Хостикоев уже давно не снимается в кино, однако играет в театре. Где сейчас актер, читайте на сайте 24 Канала.

Где сейчас Анатолий Хостикоев?

Анатолий Хостикоев является актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, в котором работает с 1980 года. Спектакли с его участием: "Несравненная", "Люкс для иностранцев", "Грек Зорба".

Анатолий Хостикоев / Фото с сайта театра Франко

Летом 2025 года в интервью, которое вышло на ютуб-канале SLAWA LIFE, Анатолий Хостикоев и его жена, народная артистка Украины Наталья Сумская, рассказали, что им не нравятся роли, которые предлагают в кино.

Потому что, конечно, нам бы подходили какие-то масштабные роли,

– объяснила Сумская.

В то же время актриса отметила, что им с мужем есть чем заняться, в частности речь идет о работе в театре.

С кино у меня давно уже нет никаких контактов. Очевидно, это закономерно, потому что я считаю себя актером театра. Те роли, которые я играл в театре и играю до сих пор, – я оттуда получаю энергию, и меня это устраивает. Хотя кино, конечно, это очень интересная история,

– поделился Хостикоев.

Что еще известно об Анатолии Хостикоеве?