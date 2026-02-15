Хостикоев уже давно не снимается в кино, однако играет в театре. Где сейчас актер, читайте на сайте 24 Канала.
Где сейчас Анатолий Хостикоев?
Анатолий Хостикоев является актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, в котором работает с 1980 года. Спектакли с его участием: "Несравненная", "Люкс для иностранцев", "Грек Зорба".
Анатолий Хостикоев / Фото с сайта театра Франко
Летом 2025 года в интервью, которое вышло на ютуб-канале SLAWA LIFE, Анатолий Хостикоев и его жена, народная артистка Украины Наталья Сумская, рассказали, что им не нравятся роли, которые предлагают в кино.
Потому что, конечно, нам бы подходили какие-то масштабные роли,
– объяснила Сумская.
В то же время актриса отметила, что им с мужем есть чем заняться, в частности речь идет о работе в театре.
С кино у меня давно уже нет никаких контактов. Очевидно, это закономерно, потому что я считаю себя актером театра. Те роли, которые я играл в театре и играю до сих пор, – я оттуда получаю энергию, и меня это устраивает. Хотя кино, конечно, это очень интересная история,
– поделился Хостикоев.
Что еще известно об Анатолии Хостикоеве?
Анатолий Хостикоев родился 15 февраля 1953 года в Киеве. В 1974 году окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого (специальность "Актер театра и кино").
Работал во Львовском театре имени Марии Заньковецкой и в Киевском академическом русском театре имени Леси Украинки. В 1999 году Хостикоев и Богдан Бенюк создали театральную компанию "Бенюк и Хостикоев".
Анатолий Георгиевич женился трижды. Его первая жена – актриса Надежда Кондратовская; вторая – актриса Любовь Кубью – в этом браке родился сын Георгий, который продолжил дело родителей.
В 1999 году Хостикоев женился на Наталье Сумской, с которой воспитывает сына Вячеслава. Парень также стал актером, а недавно получил награду от Валерия Залужного, с которым встретился в Лондоне.