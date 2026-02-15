Хостікоєв уже давно не знімається в кіно, проте грає у театрі. Де зараз актор, читайте на сайті 24 Каналу.
Де зараз Анатолій Хостікоєв?
Анатолій Хостікоєв є актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, в якому працює з 1980 року. Вистави за його участю: "Незрівнянна", "Люкс для іноземців", "Грек Зорба".
Анатолій Хостікоєв / Фото з сайту театру Франка
Улітку 2025 року в інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі SLAWA LIFE, Анатолій Хостікоєв та його дружина, народна артистка України Наталія Сумська, розповіли, що їм не подобаються ролі, які пропонують у кіно.
Бо, звісно, нам би личили якісь масштабні ролі,
– пояснила Сумська.
Водночас акторка зазначила, що їм з чоловіком є чим зайнятися, зокрема йдеться про роботу в театрі.
З кіно у мене давно вже немає ніяких контактів. Очевидно, це закономірно, тому що я вважаю себе актором театру. Ті ролі, які я грав в театрі й граю досі, – я звідти отримую енергію, і мене це влаштовує. Хоча кіно, звичайно, це дуже цікава історія,
– поділився Хостікоєв.
Інтерв'ю з Хостікоєвим і Сумською: дивіться відео онлайн
Що ще відомо про Анатолія Хостікоєва?
Анатолій Хостікоєв народився 15 лютого 1953 року в Києві. У 1974 році закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого (спеціальність "Актор театру і кіно").
Працював у Львівському театрі імені Марії Заньковецької та у Київському академічному російському театрі імені Лесі Українки. У 1999 році Хостікоєв та Богдан Бенюк створили театральну компанію "Бенюк і Хостікоєв".
Анатолій Георгійович одружувався тричі. Його перша дружина – акторка Надія Кондратовська; друга – акторка Любов Куб'ю – у цьому шлюбі народився син Георгій, який продовжив справу батьків.
У 1999 році Хостікоєв одружився з Наталією Сумською, з якою виховує сина В'ячеслава. Хлопець також став актором, а нещодавно отримав нагороду від Валерія Залужного, з яким зустрівся у Лондоні.