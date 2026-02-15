Хостікоєв уже давно не знімається в кіно, проте грає у театрі. Де зараз актор, читайте на сайті 24 Каналу.

Читайте також Де зараз доньки народної артистки України Ольги Сумської

Де зараз Анатолій Хостікоєв?

Анатолій Хостікоєв є актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, в якому працює з 1980 року. Вистави за його участю: "Незрівнянна", "Люкс для іноземців", "Грек Зорба".

Анатолій Хостікоєв / Фото з сайту театру Франка

Улітку 2025 року в інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі SLAWA LIFE, Анатолій Хостікоєв та його дружина, народна артистка України Наталія Сумська, розповіли, що їм не подобаються ролі, які пропонують у кіно.

Бо, звісно, нам би личили якісь масштабні ролі,

– пояснила Сумська.

Водночас акторка зазначила, що їм з чоловіком є чим зайнятися, зокрема йдеться про роботу в театрі.

З кіно у мене давно вже немає ніяких контактів. Очевидно, це закономірно, тому що я вважаю себе актором театру. Ті ролі, які я грав в театрі й граю досі, – я звідти отримую енергію, і мене це влаштовує. Хоча кіно, звичайно, це дуже цікава історія,

– поділився Хостікоєв.

Інтерв'ю з Хостікоєвим і Сумською: дивіться відео онлайн

Що ще відомо про Анатолія Хостікоєва?