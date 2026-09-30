Звезда сериала "Анатомия Грей" Джесси Уильямс в третий раз стал отцом

Актер решил сообщить эту новость без традиционного голливудского фото с подписью из трех абзацев. Вместо этого Уильямс опубликовал видео, на котором достает из холодильника бутылочки с молоком. Намек, согласитесь, довольно очевидный.

Как сообщает pagesix, в ролике актер процитировал фразу из фильма Спайка Ли "Do the Right Thing", пошутив, что хочет, чтобы его сын говорил по-английски, ведь "достаточно уже того, что его зовут Гектор".



Джесси Уильямс / Фото из инстаграма



Похоже, мальчика назвали Гектором. Ониева тоже поделилась новостью в соцсетях – она показала маленькие ножки новорожденного.

О беременности актрисы стало известно в мае. Тогда 34-летнюю Ониеву заметили с округлившимся животом в Лос-Анджелесе, а впоследствии она и сама подтвердила беременность в инстаграме, кратко подписав фото: "Vida" – "жизнь".

Познакомились на съемках, а затем тайно поженились

Уильямс и Ониева познакомились во время работы над сериалом Amazon Prime "Отель Костиера", который снимали в Италии в 2025 году.



Уильямс и Ониева / Фото BACKGRID



Новорожденный стал первым общим ребенком Уильямса и Ониевы, но третьим для самого актера. От предыдущего брака с Арин Дрейк-Ли он воспитывает дочь Сэйди, 12 лет, и 11-летнего сына Масео. Супруги поженились в 2012 году, расстались в 2017-м, а их развод окончательно завершился в 2020 году.

Стало известно, что еще одна дочь Питта отказалась от его звездной фамилии.