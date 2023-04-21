"Андор" 2 сезон: съемки сериала отменили из-за угрозы обрушения карьера в Англии

В Великобритании пришлось отменить съемки второго сезона сериала "Андор", проходившие на карьере Винспет, известном месте на побережье Юрского периода в графстве Дорсет. Все из-за угрозы обрушения.

По словам представительницы Национального фонда в Пурбеке Трейси Черчер, продюсеры второго сезона были вынуждены отменить съемки финальных эпизодов из-за "недавней неспокойной погоды, которая увеличила риск камнепадов и оползней". Примечательно, что два года назад на этом месте снимали первый сезон сериала.

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"Андор" 2 сезон: съемки сериала отменили

По этому проводу Черчер опубликовала официальное заявление, в котором подчеркнула, что обычным посетителям также не рекомендуется пока заходить на территорию Винспитского карьера (Winspith Quarry).

Побережья и скалы на этом участке, включая карьер, могут быть неустойчивыми и естественно подвержены оползням и падениям, особенно после экстремальных погодных условий, включая ливни и жаркие и засушливые периоды. Люди всегда должны держаться подальше от утесов и краев скал, будь то на них или под ними. Мы просим не посещать карьер Уинспит, пока наши эксперты не будут уверены, что это безопасно для повторного посещения,

– сказала Черчер.

К счастью, Винспитский карьер – лишь одно из многих мест, где проходят съемки второго сезона "Андора", так что это не остановка производства в целом, а только съемок в этом месте. Надеемся, там скоро все прояснится, "Андор" сможет вернуться к съемкам, а туристы – к осмотру достопримечательностей.

Winspith Quarry/BBC

О чем рассказывает сериал "Андор"

"Андор" – приквел к фильму "Изгой-один. Звездные войны: Истории" и четвертый сериал в рамках популярной медиафраншизы. Он рассказывает о смелых подвигах разведчика Кассиана Андорра, рискнувшего всем, чтобы собрать важную информацию для движения Сопротивления в его непрерывном сражении против удручающей Империи.

Во втором сезоне поклонников ждет насыщенное действиями путешествие по Вселенной Звездных войн, когда они глубже погружаются в предысторию одного из самых интересных персонажей.

Точная дата выхода продолжения сериала "Андор" еще неизвестна. Однако актер Диего Луна объявил, что премьеру следует ожидать во второй половине 2024 года.

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