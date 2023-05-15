Андрей Данилко стал прототипом 6 эпизода сериала "Оставшиеся": "Верка Сердючка в топе"

Верка Сердючка в топе Евровидения не только из-за перефразированного хита "Раша, Гудбай", но и сброшенными ботинками в толпу. Тем временем Андрей Данилко стал прототипом главного героя в шестом эпизоде сериала-антологии "Оставшиеся".

Эпизод будет называться "Дом со звездой". Режиссером серии стала Катя Царик, а сценаристкой и шоуранершей Анастасия Лодкина.

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Андрей Данилко стал прототипом 6 эпизода сериала "Оставшиеся"

Как сообщает FILM.UA Group, "с 24 февраля Данилко оставался в Киеве, в своем доме со звездой на Крещатике, став одним из символов киевского сопротивления и веры в победу".

Главный персонаж серии, на создание которого нас вдохновил Данилко, – поп звезда. В ролях – звезды украинского кино, Вячеслав Довженко и Виктор Жданов. Но рассказ далеко не глянцевый, потому что мало было глянца во время вторжения в Киевскую область,

– написали авторы.

Сценаристка эпизода, Анастасия Лодкина, перечитала и пересмотрела все без исключения интервью Данилко за весну 2022 года, а режиссер эпизода Катя Царик много лет сотрудничает с ним, поэтому серия, по словам авторов, обещает быть невероятно честной и интимной.

Пока сериал готовят к монтажам, создатели поблагодарили наших защитников и защитниц, благодаря которым этой весной они и создали это кино: "Благодаря им Дом со Звездой стоит, а на Крещатике снова куча людей, и снова бурлит жизнь".

Бекстейдж съемок / Фото с фейсбук-страницы FILM.UA Group

Напомним, зрители Евровидения-2023 заметили курьезный момент на выступлении Верки Сердючки. Она так зажигала на шоу, что потеряла туфлю, а момент попал на видео.