На фронте погиб украинский режиссер Андрей Максименко

От полученных травм на фронте скончался украинский режиссер Андрей Максименко. Он был бойцом добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Андрей Максименко с позывным "Режиссер"

Медики пытались спасти режиссера, однако не удалось. О смерти сообщила супруга Анастасия Баша.

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На фронте погиб режиссер Андрей Максименко

Известно, что Герой Украины 20 апреля получил осколочное ранение на фронте. Пострадала левая часть лица. Его сразу доставили в Киев, где после операции находился в искусственной коме.

Я выбираю принять это на высокой ноте. Я уважаю тебя, я тебе благодарю за наших детей, за наши безумные истории, за это время, что ты мне дал, чтобы все внутри красиво закрыть. (...) А то, что было между нами, будет жить всегда – в детях, в кино, в Пространстве,

– поделилась жена.

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Андрей Максименко жил в Новоселице Черкасской области. Учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого по специальности "Режиссура кино". В 2014 году стал добровольцем – бойцом в батальоне Днепр.

Он снялся в таких фильмах: "Judenkreis, или Вечное колесо", "Русалочка", "Сокирра", а также сериалах: "Свадьба Барби", где Максименко выступил также режиссером. Кроме этого, он был сценаристом таких проектов: "Седьмой маршрут", "Старые полковники", сериала "Роман выходного дня" и является автором документального фильма "Муж" о жизни Вячеслава Чорновила.