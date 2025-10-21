Скандал с Андреем Билоусом продолжает набирать обороты. На этот раз бывшему директору Молодого театра выдвинули подозрение в систематическом сексуальном насилии над студентками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Офиса Генерального прокурора. В материале узнаете подробности.

Советуем О фильме "Каховский объект", войну и Мариуполь: интервью с актером-воином Владимиром Ращуком

Билоуса подозревают в систематическом сексуальном насилии над студентками

Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко сообщила о подозрении бывшему директору Молодого театра и преподавателю университета имени Карпенко-Карого в изнасиловании и сексуальном насилии над студентками, в том числе несовершеннолетними.

Следствие установило, что с 2017 года подозреваемый, пользуясь своим авторитетом, систематически заставлял студенток к интимным отношениям без их согласия и совершал сексуальное насилие.

С марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними,

– говорится в публикации.

Тем, кто пытался избегать его или негативно реагировал на сексуальные домогательства, он создавал атмосферу запугивания: игнорировал на занятиях, публично унижал, не привлекал к практическим занятиям и спектаклям, что ставило студентов под угрозу отчисления и лишало шансов получить работу актером в Молодом театре.

Читайте также По подозрению в изнасиловании студенток: продолжаются обыски экс-директора Молодого театра Билоуса

По делу уже допрошены десятки свидетелей, которые подтвердили все эти факты. Кроме того, во время обысков в доме Билоуса и на рабочем месте изъяли мобильные устройства и другие вещественные доказательства, которые сейчас проверяют в рамках уголовного производства.

Досудебное расследование продолжается. Известно, что сторону обвинения в суде будет представлять заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко.

Что известно об обысках экс-директора Молодого театра Белоуса?