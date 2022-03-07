Анджелина Джоли и Алисса Милано показали видео из бомбоубежища в Украине

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Алисса Милано обнародовали видео из мирных жителей Украины в рамках кампании UNICEF. Актрисы также призвали поддержать украинцев, пострадавших от российской агрессии в Украине.

Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли опубликовала видео с украинкой у себя на официальном сайте в рамках кампании UNICEF. Видео опубликовано с целью привлечения внимания к мировому сообществу о военной агрессии России на территории Украины.

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Это видеообращение харьковчанки Марины, матери двоих детей, рассказывающей о том, как им приходится жить в подвале своего частного дома, пока вокруг раздаются выстрелы и взрывы.

Джоли также написала, что примерно 7,5 миллионам украинских детей, их родителям и семьям, а также беженцам из таких стран, как Афганистан, Йемен и Сирия, которые бежали в Украину, угрожают опасные жизненные обстоятельства, в которых им приходится жить.

Также она подчеркнула, что компания UNICEF, UNHCR и их партнеры, включая местные организации, пытаются прилагать все усилия, чтобы помочь нуждающимся в войне России против Украины и оказать помощь везде, где это возможно.

Это видео также распространила у себя на странице в инстаграмме и актриса Алисса Милано, которая украинцам больше известна благодаря роли Фиби в сериале о ведьмах "Зачарованные". Алиса обнародовала также и другие видео, где изображены обстрелы территории Украины российскими войсками. Артистка призвала поддержать Украину и прекратить войну.

Украине нужен мир, – написала Милано.