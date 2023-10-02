Анджелина Джоли – невероятная актриса, впрочем, фанаты могли заметить, что в последнее время звезда не появляется в новых фильмах. В разговоре для глянца знаменитость рассказала, в чем же причина ее такого перерыва в съемках.

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В последний раз Анджелина Джоли появлялась на экране в роли Тины в фильме "Вечные". Вы можете помнить все непревзойденные выходы на красные дорожки в разных странах, в которые актриса приезжала на премьеры. вместе со своими детьми.

Сейчас звезда больше времени уделяет режиссерской работе. Обладательница премии Оскар рассказала, что, несмотря на успешную карьеру, в свои 48 лет, она все еще не понимает кто она.

Думаю, я нахожусь в переходном периоде как личность. В последнее время я чувствую себя немного подавленной, словно я была не сама собой в течение десяти лет. Я не хочу прибегать к подробностям, но мне нужно было многое исцелить,

– сказала Джоли.

Не прибегая к деталям, актриса бегло подтвердила, что знаковую роль в прекращении актерской деятельности сыграл ее развод с Брэдом Питтом, после которого она долго психологически восстанавливалась.



Анджелина Джоли в глянцевой съемке / Фото Vogue

Заявление на развод Анджелина Джоли подала еще в 2016 году. Судебные процессы продолжались несколько лет, и только в апреле 2019 супруги официально развелись.

Напомним, актриса с многомиллионной аудиторией и фанатами со всего мира публично осуждает войну, развязанную россиянами против Украины. Она неоднократно призывала помогать Украине, а в мае 2022 приехала в Украину. Она приехала во Львов с гуманитарной миссией и посетила раненых детей, переселенцев и волонтеров.