Анджелина Джоли показала миру пострадавших детей во время войны: болезненные фото

Голливудская актриса продолжает рассказывать миру, который устроил геноцид в Украине Путин. На днях актриса показала своим подписчикам украинских детей, пострадавших во время войны.

В своей странице в инстаграмме звезда опубликовала пост, в котором отметила, что "без прекращения войны дети заплатят высокую цену – травмами, потерянным детством и разбитой жизнью". Она также прикрепила фото пострадавших.

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Наряду с миллионами людей, бежавших за пределы Украины, около 2 миллионов человек перемещены внутри своей страны, многие оказались в ловушке боевых действий, лишены доступа к помощи и находятся в прямой физической опасности. Без прекращения войны дети заплатят высокую цену – травмами, потерянным детством и разбитой жизнью,

– написала Джоли.



Фото раненого 13-летнего мальчика с мамой / Скриншот из инстаграма Джоли