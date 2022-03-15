В среду, 9 марта, российские оккупанты безжалостно разбомбили роддом в Мариуполе. Как сообщает 24 канал, одна из пострадавших во время обстрела беременных умерла вместе с нерожденным ребенком.

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Этот факт подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который и делал фотографию, когда ее выносили на носилках.

Пронзительная реакция Анджелины Джоли на бомбардировку роддома и больницы в Мариуполе

Анджелина Джоли, которая уже 19 лет являющаяся послом доброй воли ООН, опубликовала пост с новостью у себя в инстаграме. В сторис, со ссылкой на The Washington Post , она сообщила, что женщина вмести с нерожденным ребенком умерла в Мариуполе.



Анджелина Джоли сообщила о смерти беременной женщины в Мариуполе / Скриншот сторис

Не так давно Голливудские звезды Анджелина Джоли и Алисса Милано обнародовали видео из жизни мирных жителей Украины в рамках кампании UNICEF. Актрисы также призвали поддержать украинцев, пострадавших от российской агрессии в Украине.