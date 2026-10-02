Неожиданный поворот: Джоли хочет мужа такого же, как у Дженнифер Энистон

После многих лет судебных разбирательств, воспитания детей и жизни без публичных романов Анджелина Джоли, похоже, снова готова впустить кого-то в свою жизнь.

Как сообщает Yahoo, 51-летняя Джоли все серьезнее задумывается о новых отношениях, ведь ее дети уже взрослеют и постепенно начинают самостоятельную жизнь. А вместе с этим у самой актрисы появляется то, чего ей давно не хватало, – больше времени для себя.

Какого мужчину ищет Джоли

Источник издания утверждает, что Джоли хотела бы встретить мужчину, который работает над собой, интересуется духовным развитием и не боится серьезных разговоров.

По словам инсайдера, актрисе нужен партнер, который не избегает эмоциональной близости и готов "углубляться" в отношения. И тут в этой истории неожиданно появляется… Дженнифер Энистон.

При чем здесь Дженнифер Энистон

Как сообщает издание, Джоли обратила внимание на бойфренда Энистон – Джима Кертиса, который работает в сфере гипнотерапии и личностного развития.



Анджелина Джоли / Фото Getty Images



Инсайдер уверяет: Джоли не собирается вмешиваться в их отношения. Просто сам тип Кертиса якобы очень близок к тому, кого она хотела бы видеть рядом с собой.

По словам источника, Анджелине нравится его подход к саморазвитию, духовности и работе над собой.

Теперь у нее другие приоритеты

У Джоли шестеро детей от отношений с Питтом: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.

Самому младшему уже 18 лет, поэтому, по словам источника, актриса вступает в новый этап жизни. Раньше большую часть ее времени занимали дети и семейные дела, а теперь у нее может появиться больше свободного времени для отношений.

А друзья Энистон уже нервничают

Самая забавная часть истории – реакция окружения Дженнифер Энистон. По словам источника, некоторые из ее друзей якобы насторожились из-за того, что Джоли обратила внимание на типаж Джима Кертиса. Хотя даже сам инсайдер признает: шанс, что Джоли и Кертис вообще пересекутся, практически нулевой.

Напомним, что не так давно еще одна дочь Джоли отказалась от фамилии Брэда Питта.