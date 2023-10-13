Об этом артистка сообщила на шоу комика-путиниста Павла Воли. Ленту покажут в эфире пропагандистского телеканала ТНТ во время новогодних праздников.

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Герои будут преодолевать препятствия, которыми станут сбои в работе VPN-сервисов, помогающих россиянам сидеть на запрещенных в России ресурсах. Естественно, россияне не могли не спаратизировать популярность голливудского кинохита "Барби". Так что в этом новогоднем видео Дзюба получила роль легендарной куклы Барби.

Мы смогли снять достаточно большой и крутой клип, практически кино, где огромное количество красивых девушек все в розовом. Будет бомба,

– говорит певица-беглец.

Фильм снимает российский телеканал ТНТ. Главные роли сыграли звезды-путинисты, веселящие публику в то время, когда их армия убивает украинцев. Среди них Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Баста и другие.

Также в разговоре с Волей изменница Украины похвасталась, что поддерживает российскую экономику. Асти открыла в России два бара и свой лейбл, вежливо платит налоги, которые финансируют России летящие убивать украинцев ракеты.

Предательница Анна Асти получила российский паспорт

Недавно российские СМИ сообщили о том, что певица получила вожделенное российское гражданство. Интересно, что многие россияне не знали о том, что Асти не является их землячкой. Поэтому когда предательница смеялась над украинским языком, она не только оскорбила украинцев, но и разозлила своих российских поклонников, мол, одна из самых титулованных в России певиц не может быть родом из Украины.

К слову, документ страны-агрессора Асти могла получить еще в 2020 году, когда вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина. Но тогда она еще волновалась, потому что, мол, не сможет навещать родных в Украине. Сейчас ее это, похоже, ни капли не смущает.

Известно, что полномасштабное вторжение она встретила в Украине, скрываясь от бомб, но впоследствии тихонько сбежала в Россию, посещает музыкальные премии, берет главные титулы и награды. целует путиниста Киркорова прямо на сцене.

Автор: Ольга Панькив