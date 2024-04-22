Кошмал резко высказалась об экс-коллегах за съемочной площадкой, которые являются сторонниками Кремля. В материале узнаете, что сказала актриса и кто из россиян стал на сторону Украины.

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Анна Кошмал высказалась об экс-коллегах из России

По словам украинской актрисы, во время съемок сериала она никогда не создавала никаких дружеских связей с коллегами и даже не поздравляла их с праздниками. Кроме того, она объяснила, что они никогда не говорили на тему политики и почти не поддерживали коммуникацию вне съемочной площадки.

У меня даже нет ни одного номера телефона этих людей. У нас никогда не было контакта. Мы приехали, поработали и разъехались. Никогда не было никаких родственных связей. На дружеские отношения никогда не переходили, только рабочие,

– рассказала Анна.

Актриса утверждает, что после начала полномасштабной войны она не почувствовала никакого удивления или разочарования. Анна говорит, что своими предательскими высказываниями бывшие коллеги специально пытались втянуть ее в публичный скандал, но она игнорирует путинистов и не будет тратить на них время.

На больного человека как-то странно обижаться. Они мне абсолютно чужие люди. И сказать, что я как-то расстроилась, то я ничего не потеряла. Я ничего от них не ждала. У меня не было никаких разочарований или обид. Меня это вообще не волнует. Пусть делают, говорят, что вздумается. Пусть сами в этом болоте возятся. Сегодня я это вижу иначе: не всегда понимаешь, с какими людьми ты находишься рядом,

– объяснила актриса.

Кто из россиян стал на сторону Украины

Анна также прокомментировала позицию Александра Феклистова, одного из немногих актеров сериала "Сваты", который стал на сторону Украины и покинул страну-террористку навсегда из-за своей проукраинской позиции.

Феклистов всегда был очень проукраинским. Лично с ним не общалась, только видела его поддержку. Видео, которое он записал. Я уверена, что он уехал давно. У него уже и так были планы, насколько я знаю,

– отметила Кошмал.



Александр Феклистов в "Сватах" / Кадр из сериала

Актриса говорит, у зрителей всегда есть ложное представление о дружеских отношениях актеров. На самом же деле, команда не всегда является "сериальной семьей". В частности, Анна отметила, что в случае "Сватов" они точно не были очень дружественными.