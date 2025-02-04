Кошмал честно призналась, почему не поступила в университет имени Карпенко-Карого: "Стало жутко"

На фоне многочисленных скандалов, все чаще появляющихся в инфопространстве о неподобающем поведении преподавателей, украинская актриса Анна Кошмал решила поделиться личной историей. Она рассказала, почему в свое время отказалась от поступления в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм сторис актрисы. Анна Кошмал отметила, что это решение стало следствием неприятного опыта, с которым она столкнулась в 2013 году, когда уже работала в кино.

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Анна Кошмал ошеломила историей о поступлении в университет

Анна Кошмал поделилась своим болезненным опытом профессионального унижения, который она пережила в 2013 году, когда работала в кино. Актриса рассказала, что всегда боролась за свои права и пыталась сохранить свою ценность. Это, по ее словам, помогло не только в карьере, улучшая гонорары, но и в получении уважения среди коллег. Однако это также вызвало определенные слухи.

Это работало на меня – и на суммы гонораров, и на уважение, и, конечно, на слухи: "Эта Кошмал – настоящая стерва",

– поделилась актриса.

Она также заметила, что ей больно видеть людей, которые стали жертвами психологического, физического или сексуального насилия. По ее словам, так не должно быть, и студентам необходимо расти в условиях творческой свободы, поддержки и безопасности.



Анна Кошмал о поступлении в университет / Скриншот из сторис

Актриса призналась, что когда-то планировала поступить в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, однако отказалась от этой идеи после одного досадного инцидента. Она вспомнила, как одна из преподавательниц на зачислении сказала ей: "Поступай, поступай, тебя возьмут, здесь красивых девушек особенно любят".

Мне стало дико жутко. Впоследствии я отказалась от этой идеи,

– рассказала Кошмал.

Анна подчеркнула, что именно такие моменты должны отсутствовать в среде творческих людей, а профессионализм и взаимное уважение должны стоять на первом месте.