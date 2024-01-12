В Украине все гораздо лучше, – Саливанчук пожаловалась на медицину в Португалии

Актриса Анна Саливанчук выразила возмущение тем, как оказывают медицинскую помощь в Португалии. Ее девятилетний сын Глеб заболел и был госпитализирован в больницу на острове Мадейра.

Вместе с сыном Глебом Анна отдыхает в Португалии. Не обошлось без приключений, мальчик заболел на исходе отдыха. Узнайте в материале, почему Саливанчук возмущен местной медициной.

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Анна Саливанчук возмущена медицинской помощью в Португалии: что произошло

Вместе со своим сыном Глебом Анна уже 14 дней наслаждается отдыхом в Португалии. Надеялась, что этот уикенд пройдет без неприятностей, но под конец он неожиданно заболел. Актриса вынуждена была обратиться за помощью к врачам, но не ожидала, что возникнут такие проблемы с медицинской помощью.

В Португалии ужасные больницы. У них с этим большая проблема. Пока мы оформили все документы, нам нужно час ждать, чтобы врач смог его принять. Ребенок уже 12 часов без воды, но час нужно ждать, чтобы уволился врач. В Украине все гораздо лучше, это просто ужас,

– поделилась Саливанчук.

Врачи наконец взялись за лечение Глеба, но они отказались устанавливать капельницу без конкретной причины. Пришлось сначала сдать анализы.

Анна выразила свое недовольство, заметив, что вену у ее сына удалось найти только с третьего раза, поскольку это делал интерн.

Мадейра – очень красивый остров, но болеть здесь нельзя – медицина ужас, никто никуда не торопится,

– отметила актриса.

Анна Саливанчук спасала двухмесячную девочку

Анна поделилась, что ей пришлось спасти двухмесячную девочку, поскольку окружающие совершенно не обращали внимания. Игнорировала ситуацию даже мама девочки, которая, похоже, смирилась с тем, что никто не спасет ее ребенка. Впрочем, Саливанчук не смогла так просто наблюдать за этим.

Для меня это был ужас, потому что когда ребенку два месяца, торопиться нужно. Она теряла сознание и я бегала по всем реанимациям, чтобы найти врача. Мне удалось… Я украинка, я кричала на всех языках мира, которые знаю, ничего не боялась, а они просто ждут и умирают в очереди,

- сказала Саливанчук.