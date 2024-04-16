Анну Гутьеррес-Рид, оружейного мастера, которая работала на съемках сериала "Ржавчина", приговорили к 18 месяцам заключения. В материале прочитаете подробности об ужасном инциденте.

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Анну Гутьеррес суд приговорил к 18 месяцам заключения: подробности

Смерть Гатчинс от пули, выпущенной из револьвера Colt калибра 45, который держал в руках Болдуин, стала первым таким случаем на голливудской съемочной площадке в наши дни.

Присяжные осудили 26-летнюю Гутьеррес за непредумышленное убийство из-за того, что она держала на съемочной площадке и ошибочно зарядила боевой патрон в револьвер Болдуина, нарушая стандартные правила киноиндустрии.

В день трагедии Гутьеррес случайно поместила разные виды боеприпасов на лотке для реквизита, смешав боевые патроны и муляжи.

Гатчинс, которой на момент смерти было 42 года, стояла возле камеры, которую должны были использовать для съемки сцены. Ее смертельно ранило, когда Болдуин направил свой пистолет на нее, и произошел выстрел.

Суд не учел просьбу адвокатов Гутьеррес: что известно

Оружейница и ее адвокаты просили о назначении испытательного срока. Во время заседания Анна умоляла о смягчении приговора. Она выражает чрезвычайное сожаление из-за гибели Галины Гатчинс, но подчеркнула, что СМИ ошибочно изображали ее как "монстра".

Присяжные признали меня частично виновной в этой ужасной трагедии, но это не делает меня чудовищем. Это делает меня человеком,

– заявила в суде Гутьеррес-Рид.

По словам Гутьеррес-Рид, она была "молодой и наивной" и допустила ошибку из-за перегрузки работой.