Абсолютный провал: самые плохие сериалы 2023 года, на которые не стоит тратить время

Rotten Tomatoes представил рейтинг самых плохих телесериалов 2023 года, составленный на основе отзывов как зрителей, так и кинокритиков. В список попали фильмы, на которые точно не стоит тратить свое время.

Читайте в материале, кто возглавляет антирейтинг сериалов, которые стали худшими в 2023 году и почему зрители не оценили фильм.

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Самые провальные сериалы 2023 года

"Королева Клеопатра" (критики 18%, зрители 3%)

Документальный сериал, посвященный известной ангольской королеве Нзингу, объединяет реконструкции событий и экспертные интервью. Его исполнительная продюсер и рассказчик – Джада Пинкетт-Смит.

Шоу получило сильную критику как от обычных зрителей, так и от кинокритиков. Одной из причин было назначение темнокожей актрисы на главную роль. Зрители выражают мнение, что выбор афроамериканки для исполнения роли египетской царицы был неудачен, поскольку это не соответствует историческим фактам.

"Королева Клеопатра": смотрите онлайн трейлер фильма

"Идол" (критики 19%, зрители 41%)

Сюжет раскрывает историю гуру самопомощи и выдающегося лидера современного культа, входящего в сложные отношения с поп-идолом.

Телесериал "Идол" с участием Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях. Многим показалось, что проект больше фокусируется на демонстрации сцен насилия и секса, чем на основном сюжете. Многим зрителям не понравилась актерская игра The Weeknd и неестественные диалоги между персонажами.

"Идол": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рыцари Готема" (критики 21%, зрители 43%)

Тернер Гейз, усыновленный сын Брюса Уэйна, одержим двойным шоком: его отца убили, а оказывается, что тот был супергероем Бэтменом. Полиция во главе с прокурором Гарви Дентом убеждена, что преступление совершили именно Тернер и другие дети известных суперпреступников, таких, как Джокер. Таким образом, подросткам придется объединить усилия, чтобы обнаружить настоящего убийцу.

По мнению зрителей, сериал оказался слишком банален по сравнению с другими супергеройскими проектами.

"Рыцари Готема": смотрите онлайн трейлер фильма