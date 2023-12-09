Оказывается, у мужчины остался сын. Мальчика зовут Кузьма и ему всего 10 лет.

Важно Известный украинский актер скончался после тяжелого ранения

На войне погиб Антон Романченко

Коллеги артиста сообщили, что официально воин считается пропавшим без вести. Однако печальное известие о смерти подтвердили собратья защитника и его родные.

Трудно и невозможно поверить, что такого светлого и жизнерадостного человека, как Антон, больше нет с нами. Все долгие годы, которые он был рядом, в театре "Публицист" – то ли на сцене, то ли за пультом, то ли за праздничным столом – никто из нас не видел его в дурном настроении. А причин для дурного настроения у Антона в жизни хватало. Но он свысока и презрительно относился ко всем трудностям и проблемам, и если их не решал, то просто весело игнорировал,

– поделились в фейсбуке театра "Публицист".

Без отца остался 10-летний Кузьма. Парень занимается музыкой. Он играет на виолончели и сейчас вместе с оркестром выступает на концертах.

"Соберем немного денег для Кузи, как благодарность за его папу, который погиб как Герой, защищая его и всю страну на фронте. Пусть малыш купит себе белый костюм, как у папы. А когда вырастет, наденет родительский", – призвали коллеги актера.

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Редакция Кино24 выражает свои соболезнования родным и близким актера. Поклоняемся к земле мужественному украинскому герою и его подвигу ради родной страны!