Это моя боль, – Антонина Хижняк откровенно рассказала об отношении сына к ее работе

Звезда сериала "Связь" Антонина Хижняк пытается сбалансировать свободное время и актерство. Актриса рассказала, что главная триггерная точка для нее – это отношение 6-летнего сына Максима к ее работе.

Поскольку Антонина постоянно находится в командировках, на съемках, фотосессиях и других рабочих делах, то не всегда удается уделить сыну достаточно времени, отмечает 24 Канал.

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Антонина Хижняк об отношении сына к ее работе

Звезда сериала "Связь", который показывает "Новый канал", пытается находить баланс между личным и работой, поскольку сейчас сын обижается, что мама очень много времени уделяет работе.

Я очень много времени провожу в телефоне из-за рабочих вопросов. Постоянно пишут о каких-то изменениях в графике, отправляют что-то на утверждение, уточняют по поводу гастролей. Поэтому это моя боль,

– призналась Антонина.

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"Это моя болезненная точка. Год или два назад он начал понимать, кем я работаю, чем занимаюсь. Тогда же и сказал, что ему не нравится то, что я актриса. Никак не могла понять, почему. К примеру, мы ехали на премьеру мультфильма, в котором одну из ролей озвучивала я. И ожидала, что ребенок будет гордиться тем, что голос мамы звучит по телевизору. А он отреагировал совсем иначе. Сын сказал: "Я не хочу смотреть. Не озвучивай больше". Впоследствии мне удалось немного разобраться в этой ситуации. Поняла, что ему действительно не хватало меня в определенные периоды. Особенно когда случались какие-то долговременные проекты, над которыми работала не неделю, а больше года. Во время этих съемок испытывала ужасную нагрузку. , почти не бывала дома. И слова Максима о том, что он хочет изменить мою профессию, это определенная ревность. Ведь если бы я работала кем-то другим и тоже все время проводила на работе, то сын говорил бы мне, например: "Не хочу, чтобы ты была врачом". Просто он на себе почувствовал, что мама уделяет больше внимания чему-то другому, чем ему. После того как я поняла причину, стало немного легче. Теперь пытаюсь исправить ситуацию и сбалансировать время с ребенком и работу. Однако это очень тяжело", – поделилась звездная мамочка.

Когда Тоня в командировках, за сыном ухаживают ее мама, свекровь и бабушка.

"Я очень благодарна, что у меня такой крепкий тыл в виде двух бабушек и прабабушки. Мне было бы невыносимо знать, что Максим с няней, то есть с совсем чужим человеком. А так он хотя бы в поле зрения семьи. К тому же во всех проектах не снимешься, всех денег не заработаешь. Понимаю, что должен быть рядом с сыном. Теперь после долгих командировок беру небольшой тайм-аут. Хотя и есть определенные рабочие дела, но я стараюсь побыть с Максимом в трудный адаптационный период: у него только что началась школа. А из-за занятий меняется не только жизнь сына, но и моя. Пытаюсь организовать семейный распорядок так, чтобы подстроиться под онлайн-обучение Максима. Ему нужна моя поддержка", – подытожила Хижняк.



Антонина Хижняк с сыном / Фото прессслужбы