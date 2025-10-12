Документальный фильм Антона Птушкина "Антарктида", который побил рекорды в украинском прокате, теперь покажут во всем мире.

Благотворительные показы состоятся в городах Европы, США и Канады, пишет Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу фильма.

Где и когда покажут "Антарктиду"?

В украинском прокате "Антарктида" произвела настоящий фурор – стала рекордсменом среди украинских фильмов за 2025 год. И теперь Антон Птушкин покажет ленту и за рубежом. Конечно, не без благотворительной цели.

"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма

Благотворительные показы уже совсем скоро состоятся в таких городах:

Прага – 21 октября;

Вена – 22 октября;

Лондон – 25 октября;

Мадрид – 5 ноября;

Аликанте – 6 ноября;

Валенсия – 8 ноября;

Барселона – 9 ноября;

Торонто – 11 ноября;

Оттава – 12 ноября;

Виннипег – 14 ноября;

Калгари – 16 ноября;

Эдмонтон – 17 ноября;

Ванкувер – 18 ноября;

Чикаго – 19 ноября;

Детройт – 20 ноября;

Майами – 22 ноября;

Вашингтон – 23 ноября;

Нью-Йорк – 24 ноября;

Лос-Анджелес – 25 ноября.

Однако это не все города тура. Совсем скоро объявят даты показов в:

Лиссабоне;

Порту;

Берлине;

Мюнхене;

Риге;

Стокгольме;

Копенгагене;

Амстердаме;

Париже.

Как "Антарктида" стала такой популярной?