"Антарктида" едет по миру: Антон Птушкин покажет свой фильм в Европе, США и Канаде
- Документальный фильм Антона Птушкина "Антарктида" будет показан на благотворительных мероприятиях в городах Европы, США и Канады.
- Показы состоятся в таких городах, как Прага, Вена, Лондон, Мадрид, Торонто, Чикаго, Нью-Йорк и другие, в частности, даты для Лиссабона, Берлина, Парижа будут объявлены позже.
Документальный фильм Антона Птушкина "Антарктида", который побил рекорды в украинском прокате, теперь покажут во всем мире.
Благотворительные показы состоятся в городах Европы, США и Канады, пишет Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу фильма.
Где и когда покажут "Антарктиду"?
В украинском прокате "Антарктида" произвела настоящий фурор – стала рекордсменом среди украинских фильмов за 2025 год. И теперь Антон Птушкин покажет ленту и за рубежом. Конечно, не без благотворительной цели.
"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма
Благотворительные показы уже совсем скоро состоятся в таких городах:
- Прага – 21 октября;
- Вена – 22 октября;
- Лондон – 25 октября;
- Мадрид – 5 ноября;
- Аликанте – 6 ноября;
- Валенсия – 8 ноября;
- Барселона – 9 ноября;
- Торонто – 11 ноября;
- Оттава – 12 ноября;
- Виннипег – 14 ноября;
- Калгари – 16 ноября;
- Эдмонтон – 17 ноября;
- Ванкувер – 18 ноября;
- Чикаго – 19 ноября;
- Детройт – 20 ноября;
- Майами – 22 ноября;
- Вашингтон – 23 ноября;
- Нью-Йорк – 24 ноября;
- Лос-Анджелес – 25 ноября.
Однако это не все города тура. Совсем скоро объявят даты показов в:
- Лиссабоне;
- Порту;
- Берлине;
- Мюнхене;
- Риге;
- Стокгольме;
- Копенгагене;
- Амстердаме;
- Париже.
Как "Антарктида" стала такой популярной?
Украинский прокат фильма начался 4 сентября 2025 года. И уже за первый уикенд побил рекорды по просмотрам.
Через месяц проката директор сети кинотеатров Boomer Сергей Зленко на своей странице в фейсбуке сообщил, что "Антарктида" сейчас в топ-3 кассовых сборов украинских фильмов всех времен.
Сейчас фильм Антона Птушкина собрал более 71 миллиона гривен. И этим подвинул на третью строчку комедию 2018 года "Я, ты, он, она".
На первом месте остается анимация "Мавка. Лесная песня" с результатом 156 миллионов гривен.
Антона Птушкина обожают зрители за невероятные выпуски для ютуба, поэтому фильм об "Антарктиде" сразу вызвал интерес у фанатов. Поэтому блогер сам не ожидал такого огромного успеха. Теперь на втором месте среди кассовых сборов – документальный фильм.