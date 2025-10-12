Укр Рус
Кино Киноновости "Антарктида" едет по миру: Антон Птушкин покажет свой фильм в Европе, США и Канаде
12 октября, 19:50


"Антарктида" едет по миру: Антон Птушкин покажет свой фильм в Европе, США и Канаде

Кристина Кобак
Основные тезисы
  • Документальный фильм Антона Птушкина "Антарктида" будет показан на благотворительных мероприятиях в городах Европы, США и Канады.
  • Показы состоятся в таких городах, как Прага, Вена, Лондон, Мадрид, Торонто, Чикаго, Нью-Йорк и другие, в частности, даты для Лиссабона, Берлина, Парижа будут объявлены позже.

Документальный фильм Антона Птушкина "Антарктида", который побил рекорды в украинском прокате, теперь покажут во всем мире.

Благотворительные показы состоятся в городах Европы, США и Канады, пишет Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу фильма.

Где и когда покажут "Антарктиду"?

В украинском прокате "Антарктида" произвела настоящий фурор – стала рекордсменом среди украинских фильмов за 2025 год. И теперь Антон Птушкин покажет ленту и за рубежом. Конечно, не без благотворительной цели.

"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма

Благотворительные показы уже совсем скоро состоятся в таких городах:

  • Прага – 21 октября;
  • Вена – 22 октября;
  • Лондон – 25 октября;
  • Мадрид – 5 ноября;
  • Аликанте – 6 ноября;
  • Валенсия – 8 ноября;
  • Барселона – 9 ноября;
  • Торонто – 11 ноября;
  • Оттава – 12 ноября;
  • Виннипег – 14 ноября;
  • Калгари – 16 ноября;
  • Эдмонтон – 17 ноября;
  • Ванкувер – 18 ноября;
  • Чикаго – 19 ноября;
  • Детройт – 20 ноября;
  • Майами – 22 ноября;
  • Вашингтон – 23 ноября;
  • Нью-Йорк – 24 ноября;
  • Лос-Анджелес – 25 ноября.

Однако это не все города тура. Совсем скоро объявят даты показов в:

  • Лиссабоне;
  • Порту;
  • Берлине;
  • Мюнхене;
  • Риге;
  • Стокгольме;
  • Копенгагене;
  • Амстердаме;
  • Париже.

Как "Антарктида" стала такой популярной?

  • Украинский прокат фильма начался 4 сентября 2025 года. И уже за первый уикенд побил рекорды по просмотрам.

  • Через месяц проката директор сети кинотеатров Boomer Сергей Зленко на своей странице в фейсбуке сообщил, что "Антарктида" сейчас в топ-3 кассовых сборов украинских фильмов всех времен.

  • Сейчас фильм Антона Птушкина собрал более 71 миллиона гривен. И этим подвинул на третью строчку комедию 2018 года "Я, ты, он, она".

  • На первом месте остается анимация "Мавка. Лесная песня" с результатом 156 миллионов гривен.

  • Антона Птушкина обожают зрители за невероятные выпуски для ютуба, поэтому фильм об "Антарктиде" сразу вызвал интерес у фанатов. Поэтому блогер сам не ожидал такого огромного успеха. Теперь на втором месте среди кассовых сборов – документальный фильм.