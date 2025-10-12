Документальний фільм Антона Птушкіна "Антарктида", який побив рекорди в українському прокаті, тепер покажуть у всьому світі.

Благодійні покази відбудуться в містах Європи, США та Канади, пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку фільму.

Де і коли покажуть "Антарктиду"?

В українському прокаті "Антарктида" здійснила справжній фурор – стала рекордсменом серед українських фільмів за 2025 рік. Тож тепер Антон Птушкін покаже стрічку й за кордоном. Звісно, не без благодійної мети.

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

Благодійні покази вже зовсім скоро відбудуться у таких містах:

Прага – 21 жовтня;

Відень – 22 жовтня;

Лондон – 25 жовтня;

Мадрид – 5 листопада;

Аліканте – 6 листопада;

Валенсія – 8 листопада;

Барселона – 9 листопада;

Торонто – 11 листопада;

Оттава – 12 листопада;

Вінніпег – 14 листопада;

Калгарі – 16 листопада;

Едмонтон – 17 листопада;

Ванкувер – 18 листопада;

Чикаго – 19 листопада;

Детройт – 20 листопада;

Маямі – 22 листопада;

Вашингтон – 23 листопада;

Нью-Йорк – 24 листопада;

Лос-Анджелес – 25 листопада.

Однак це не всі міста туру. Зовсім скоро оголосять дати показів у:

Лісабоні;

Порту;

Берліні;

Мюнхені;

Ризі;

Стокгольмі;

Копенгагені;

Амстердамі;

Парижі.

Як "Антарктида" стала такою популярною?