"Антарктида" їде світом: Антон Птушкін покаже свій фільм у Європі, США та Канаді
- Документальний фільм Антона Птушкіна "Антарктида" буде показано на благодійних заходах у містах Європи, США та Канади.
- Покази відбудуться в таких містах, як Прага, Відень, Лондон, Мадрид, Торонто, Чикаго, Нью-Йорк та інші, зокрема, дати для Лісабона, Берліна, Парижа будуть оголошені пізніше.
Документальний фільм Антона Птушкіна "Антарктида", який побив рекорди в українському прокаті, тепер покажуть у всьому світі.
Благодійні покази відбудуться в містах Європи, США та Канади, пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку фільму.
Де і коли покажуть "Антарктиду"?
В українському прокаті "Антарктида" здійснила справжній фурор – стала рекордсменом серед українських фільмів за 2025 рік. Тож тепер Антон Птушкін покаже стрічку й за кордоном. Звісно, не без благодійної мети.
"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму
Благодійні покази вже зовсім скоро відбудуться у таких містах:
- Прага – 21 жовтня;
- Відень – 22 жовтня;
- Лондон – 25 жовтня;
- Мадрид – 5 листопада;
- Аліканте – 6 листопада;
- Валенсія – 8 листопада;
- Барселона – 9 листопада;
- Торонто – 11 листопада;
- Оттава – 12 листопада;
- Вінніпег – 14 листопада;
- Калгарі – 16 листопада;
- Едмонтон – 17 листопада;
- Ванкувер – 18 листопада;
- Чикаго – 19 листопада;
- Детройт – 20 листопада;
- Маямі – 22 листопада;
- Вашингтон – 23 листопада;
- Нью-Йорк – 24 листопада;
- Лос-Анджелес – 25 листопада.
Однак це не всі міста туру. Зовсім скоро оголосять дати показів у:
- Лісабоні;
- Порту;
- Берліні;
- Мюнхені;
- Ризі;
- Стокгольмі;
- Копенгагені;
- Амстердамі;
- Парижі.
Як "Антарктида" стала такою популярною?
Український прокат фільму розпочався 4 вересня 2025 року. І вже за перший вікенд побив рекорди по переглядах.
Через місяць прокату директор мережі кінотеатрів Boomer Сергій Зленко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що "Антарктида" наразі у топ-3 касових зборів українських фільмів всіх часів.
Наразі фільм Антона Птушкіна зібрав понад 71 мільйон гривень. І цим посунув на третю сходинку комедію 2018 року "Я, ти, він, вона".
На першому місці залишається анімація "Мавка. Лісова пісня" з результатом 156 мільйонів гривень.
Антона Птушкіна обожнюють глядачі за неймовірні випуски для ютубу, тож фільм про "Антарктиду" одразу викликав інтерес у фанатів. Відтак блогер сам не очікував на такий шалений успіх. Тепер на другому місці серед касових зборів – документальний фільм.