Apple TV показывает пропагандистский фильм "Ополченочка", сняты на оккупированной Луганщине

Один из крупнейших стриминговых сервисов Apple TV пока показывает пропагандистский фильм "Ополченочка", который 4 года назад сняли на оккупированной Луганщине. В ленте речь идет о трех жителях Донбасса.

Об этом на своей странице в твитере сообщила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух. По ее словам, российская машина пропаганды работает по полной.

Apple TV показывает пропагандистский фильм "Ополченочка"

На Apple TV в списке фильмов к просмотру был найден пропагандистский фильм "Ополченочка". Его сняли российские пропагандисты в 2018 году на территории оккупированной Луганской области.

Еще одно доказательство того, что российская машина пропаганды работает по полной и борьбу на культурном фронте нам нельзя прекращать ни на минуту. Apple TV, have you heard anything about Russian invasion of Ukraine?,

– отметила Анна Мачух.

Кроме этого, на это обратила внимание и украинская стендаперка Ирина Гиль. Она написала: "Apple и Apple TV решили разместить на своей платформе пропагандистское российское телешоу о "повстанцах Донбасса", прославляющее военные преступления российской армии, признанной в ЕС террористической организацией. Следующие видео будут ИГИЛу? Пожалуйста, объясните".

Пропагандистский фильм "Ополченочка" на Apple TV / Фото с твитера Ирины Гиль

Лента доступна России, Белоруссии, Туркменистана, Таджикистана, Молдовы, Армении и Азербайджана. В Украине картина недоступна.