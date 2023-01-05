Apple TV показывает пропагандистский фильм "Ополченочка", сняты на оккупированной Луганщине
Источник:Анна Мачех
Один из крупнейших стриминговых сервисов Apple TV пока показывает пропагандистский фильм "Ополченочка", который 4 года назад сняли на оккупированной Луганщине. В ленте речь идет о трех жителях Донбасса.
Об этом на своей странице в твитере сообщила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух. По ее словам, российская машина пропаганды работает по полной.
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Apple TV показывает пропагандистский фильм "Ополченочка"
На Apple TV в списке фильмов к просмотру был найден пропагандистский фильм "Ополченочка". Его сняли российские пропагандисты в 2018 году на территории оккупированной Луганской области.
Еще одно доказательство того, что российская машина пропаганды работает по полной и борьбу на культурном фронте нам нельзя прекращать ни на минуту. Apple TV, have you heard anything about Russian invasion of Ukraine?,
– отметила Анна Мачух.
Кроме этого, на это обратила внимание и украинская стендаперка Ирина Гиль. Она написала: "Apple и Apple TV решили разместить на своей платформе пропагандистское российское телешоу о "повстанцах Донбасса", прославляющее военные преступления российской армии, признанной в ЕС террористической организацией. Следующие видео будут ИГИЛу? Пожалуйста, объясните".
Лента доступна России, Белоруссии, Туркменистана, Таджикистана, Молдовы, Армении и Азербайджана. В Украине картина недоступна.