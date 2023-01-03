Российская компания "Союзмультфильм" хочет экранизировать сказку "Тайны Чароводья" Юлии Ивановой. В официальном заявлении говорится, что это их ответ "Гарри Поттеру" и "Властелину колец", передает 24 канал.

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В России снимут "ответ" "Гарри Поттеру" – фильм с волшебниками и фантастическим миром

Председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила: "У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ "Гарри Поттеру" и "Властелину колец".

Это увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани, противостоящими расколу внутри королевства, состоящему из могущественных магических орденов чаронитов. Здесь также будет большое количество оригинальных персонажей и сюжетных линий,
– сообщили в российской компании.

Реакция украинцев:

  • "И назовут "Властелин Поттера", или "Кольцо Гарри";
  • "Можно было бы, конечно, воплотить свою идею, но нет, Россия снимает только пародийные "ответы" на чье-то творчество";
  • "Дай Бог никогда не увидеть это... Хотя с таким распределением бюджета и его дефицитом, им хотя бы на 5 минут снять денег хватило";
  • "Думаю, все, что в силах их фантазии, это бабка ёжка";
  • "Властелин мусорных мешков и пустых мозгов" и т.д.