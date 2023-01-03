Російська компанія "Союзмультфільм" хоче екранізує казку "Тайны Чароводья" Юлії Іванової. В офіційній заяві йдеться, що це їхня відповідь "Гаррі Поттеру" та "Володарю перснів", передає 24 канал.

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У Росії знімуть "відповідь" "Гаррі Поттеру" – фільм з чарівниками та фантастичним світом

Голова Ради директорів "Союзмультфільму" Юліана Слащова зазначила: "У нас у розробці кілька анімаційних повних метрів, які створюватимуть нових героїв на основі книг, уже написаних та прочитаних дітьми. Це наша відповідь "Гаррі Поттеру" та "Володарю перснів".

Це захопливий і красивий світ із юними чарівницями Ельдою та Шані, які протистоять розколу всередині королівства, що складається з могутніх магічних орденів чаронітів. Тут також буде велика кількість оригінальних персонажів та сюжетних ліній,

– повідомили у російській компанії.

Зауважте, Росія все своє життя краде те, що їй не належить, руйнує, спотворює та зазіхає на історію. Нещодавно російські "артисти" вкрали чимало українських пісень талановитих українських виконавців: Кузьми, Христини Соловій, Skofka та інших. Тож вкрасти сюжет у вже всесвітньо відомих книг та проєктів для такої "нації" – не проблема.

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