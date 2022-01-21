Apple TV+ снимет сериал по мотивам фантастического боевика "Годзилла"

На сайте Apple говорится, что продюсерами нового проекта станут Крис Блэк ("Звездный путь: Энтерпрайз"), Мэтт Фрэкшн ("Соколиный Глаз") и Роберт Киркман ("Ходячие мертвецы"), который будет еще и шоуранером.

Известно, что предстоящий сериал будет связан с фильмом 2014 года "Годзилла". Он расскажет о приключении одной загадочной семьи и их связи с секретной компанией "Монарх".

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Что известно о "Годзилле"

Это американский фантастический боевик режиссера Гарета Эдвардса, который вышел в кинопрокат в мае 2014 года. Главные роли сыграли Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Олсен, Брайан Кренстон. Лента основывается на одноименном герое и истории Дэйва Каллагема. Сценаристом был Макс Боренштейн, а продюсерами – Джон Джашни и Мэри Перент.

Годзилла – гигантское существо, ящур, воплотивший ужас многомиллионного города. Никто не догадывается, что заставило его выйти из моря, но на спасение напрасно надеяться. Именно его историю и показали в фантастическом фильме.

"Годзилла" 2014: смотрите трейлер

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Фильм вышел в Украине 15 мая 2014 года и получил много одобрительных отзывов. По кассовым сборам долго занимал 1 место среди премьер.