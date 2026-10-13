Представитель звезды сериала "Во все тяжкие" Ар Джея Митта назвал причину смерти актера

Представитель 34-летнего американского актера и активиста Ар Джея Митта официально подтвердил, что звезда сериала "Во все тяжкие" совершил самоубийство. Знаменитость скончался в понедельник, 12 октября, в своем доме.

О трагической новости и подробностях гибели артиста сообщает PEOPLE со ссылкой на официального представителя актера.

В своем заявлении изданию представитель Ар Джея Митта подтвердил, что причиной смерти актера стало самоубийство. Он также выразил глубокую скорбь в связи с утратой.

С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической гибели любимого актера, филантропа и страстного защитника прав людей с инвалидностью Ар Джея Митта,

– отметил пресс-секретарь.

Так, полиция Браунсвилла получила вызов в 12:50 по местному времени и обнаружила тело мужчины по прибытии в его поместье. Судья констатировал смерть в 1:32 по местному времени, отметив, что никаких признаков насильственной смерти не было обнаружено. В настоящее время ведется расследование, а официальную причину и обстоятельства трагедии должен окончательно установить судмедэксперт после вскрытия.

На смерть актера уже отреагировал Брайан Крэнстон из сериала "Во все тяжкие", который играл экранного отца Митта.

Пишу эти строки с глубокой скорбью. Умер Ар Джей Митт – мой любимый "сын" из сериала "Во все тяжкие". Мы познакомились, когда ему было всего 14 лет и его утвердили на роль Уолтера Уайта-младшего – роль, которую он исполнял с такой радостью и энтузиазмом. Имея с рождения церебральный паралич, он никогда – абсолютно никогда – не позволял этому недугу стать оправданием для чего-то,

– тронул своими воспоминаниями Крэнстон.

Еще в начале октября актер проводил время со своим коллегой по съемочной площадке Луисом Монкадой, и на совместных кадрах мужчины выглядели абсолютно счастливыми.