Архивные видео с Майклом Джексоном: Джанет Джексон выпустила тизер своего документального фильма

Неожиданно американская певица и продюсер Джанет Джексон выпустила тизер к своему документальному фильму Janet. Поклонники музыки ее покойного брата, короля поп-музыки Майкла Джексона уже успели заметить архивные кадры.

Во вторник, 7 сентября 2021 года, легенда американского r&b и соула – Джанет Джексон опубликовала в своем инстаграме первый тизер своего собственного документального фильма Janet. Дата релиза пока неизвестна, но поклонники звезды обрадовались такому приятному сюрпризу.

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Чем поразил тизер документального фильма Джанет Джексон

В коротком ролике зрители увидели анонс будущего фильма о жизни и карьере певицы. Вероятно, Джанет решила поделиться настоящей историей из своих уст. Поклонников ждут комментарии от других известных звезд американского шоу-бизнеса, друзей и участников семьи. В тизере успели "засветиться" Мэрайя Кэри и Пола Абдул. "Она женщина, наделенная силой, – заявила Мэрайя Кэри.

Похоже, что звезда решила поделиться уникальными архивными фотографиями всех членов семьи Джексонов. Также в тизере можно было увидеть архивные кадры с Майклом Джексоном, родным братом Джанет. На кадре король поп-музыки находятся за кулисами шоу.



Джанет Джексон и Майкл Джексон / Скриншот из тизера

Саундтреком тизера стал самый успешный сингл Джанет Control с ее музыкального одноименного альбома 1986 года. Тогда как дебютный альбом певицы вышел под названием Janet Jackson в 1982 году.

Это моя история, рассказанная мной,

– подтвердила Джанет в конце видео.

Реакция поклонников на тизер Janet

Пользователи ютуба были обрадованы появлением тизера документального фильма певицы. Кое-кто выразил свою радость такими словами: "Я надеюсь, что люди увидят, насколько действительно знаковой является эта женщина. Она заслужила свою славу сама по себе. Она талантлива и очень добра. Я не могу дождаться!". Также можно встретить много похожих комментариев от давних поклонников Джанет: "Я был ее поклонником с тех пор, как мне было 9 лет, когда в 1986 году вышел Control. Эта женщина заслуживает как можно больше цветов".

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